چرا اعدام در ملأعام میتواند به افزایش خشونت در جامعه منجر شود؟
انجمن علمی روانپزشکان ایران، با ارسال نامهای به رئیس قوه قضاییه، قاطعانه خواستار توقف اعدام در ملأ عام در ایران شد. در این نامه که با امضای وحید شریعت، رئیس این انجمن، منتشر شده، با استناد به شواهد علمی معتبر تاکید شده که اعدام در ملأعام نه تنها هیچ اثر اثباتشدهای در کاهش جرم ندارد بلکه میتواند پیامدهای روانی و اجتماعی وخیمی، از جمله افزایش خشونت در جامعه و آسیبهای جدی روانی، بهویژه برای کودکان، به دنبال داشته باشد. در همین زمینه، با سحر مطلبی، کارشناس ارشد بهداشت عمومی و سلامت مدنی در سوئد، گفتوگو کردهایم و از او پرسیدهایم چرا خشونت دولتی در ملأعام، به جای بازدارندگی، میتواند به افزایش خشونت در جامعه منجر شود؟
