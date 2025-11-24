محمد رسول‌اف، فیلمساز ایرانی، به نمایش فیلم «دانهٔ انجیر معابد» در یک جشنوارهٔ اسرائیلی اعتراض کرد و گفت که از این اقدام، «عمیقاً خشمگین» است.

آقای رسول‌اف روز دوشنبه سوم آذر در پستی اینستاگرامی نوشته که از طریق شبکه‌های اجتماعی از نمایش فیلم خود با خبر شده و «اگرچه حقوق نمایش این فیلم به شرکت‌های پخش بین‌المللی واگذار شده» است، «اما از نمایش فیلمم در جایی که سیاستمدارانش مردم ایران را با بمب و موشک هدف قرار داده‌اند، عمیقاً خشمگینم».

اشارهٔ این فیلمساز به جشنواره‌ «نوروز» است که از روز دوشنبه در شهر مرزی سِدِروت، در نزدیکی نوار غزه، آغاز شده است؛ رویدادی که برگزارکنندگان آن هدفش را آشنا کردن بیشتر شهروندان اسرائیلی با فرهنگ ایران عنوان می‌کنند.

این جشنواره به ابتکار دانا سامخ، شهروند ایرانی‌تبار اسرائیلی، برگزار می‌شود.

محمد رسول‌اف در ادامهٔ یادداشت کوتاه خود خطاب به مدیر این جشنواره افزوده است: «در فیلمی که ساخته‌ام، تا حد توان کوشیده‌ام نفرت و انزجار خود را از بنیان‌های ستم و ظلم در ایران بیان کنم. امیدوارم شما نیز شجاعت آن را داشته باشید که حاکمان سرزمینی را که در آن زندگی می‌کنید، و دست‌هایشان به خون بسیاری از مردم آلوده است، در جشنوارهٔ خود رسوا کنید».

برگزارکنندگان جشنواره اسرائیلی می‌گویند نمایش غنای سینمای ایران می‌تواند «پنجره‌ای به فرهنگی جذاب بگشاید و گفت‌وگویی معنادار ایجاد کند».

اسرائیل ۲۳ خرداد امسال جنگی ۱۲ روزه علیه ایران آغاز کرد که در جریان آن بسیاری از مراکز نظامی و هسته‌ای ایران هدف قرار گرفت و شماری از «دانشمندان هسته‌ای» و فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی کشته شدند.

مقام‌های تهران گفته‌اند در این جنگ حدود هزار نفر، که به ادعای آن‌ها اکثریت غیرنظامی بودند، کشته شده‌اند.

پیش از انتشار پست آقای رسول‌اف، رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی نیز واکنش تندی به این رویداد نشان داده بودند. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، در سرمقاله‌ای به این جشنواره حمله کرده و «بهبود روابط میان ملت‌ها» را «ادعا» خوانده بود.

در جشنوارهٔ فیلم‌های ایرانی در اسرائیل پنج فیلم به نمایش درمی‌آید که علاوه بر «دانهٔ انجیر معابد» از رسول‌اف، فیلم «قهرمان» و یک اثر دیگر از اصغر فرهادی، «لولیتاخوانی در تهران» از اران ریکلیس، کارگردان اسرائیلی، و پویانمایی «پرسپولیس» برگرفته از رمان تصویری مرجان ساتراپی، هنرمند ایرانی-فرانسوی، در میان آن‌ها است. همچنین چند اجرای موسیقی در پیوند با فرهنگ ایران نیز در برنامه‌های جشنواره گنجانده شده است.

گفته می‌شود سه فیلم از آثار نمایش‌داده‌شده در این جشنواره در زمرهٔ فیلم‌های اعتراضی قرار دارند که در ایران ممنوع بوده و تنها در خارج از کشور به نمایش درآمده‌اند.

دانا سامخ، مدیر جشنواره، به روزنامه تایمز اسرائیل گفته است: «اگر حتی یک بیننده با این پخش ارتباط برقرار کند و ببیند ما از سر مهر سخن می‌گوییم، به چیزی واقعاً معنادار دست یافته‌ایم».