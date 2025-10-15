رسانه‌های ترکیه روز چهارشنبه ۲۳ مهر گزارش دادند که یک مخالف کرد ایرانی هنگام بازگشت به خانه‌اش در شهر استانبول به ضرب گلوله فرد یا افراد ناشناس کشته شد، اقدامی که گروه‌های حقوق بشری آن را یک «ترور سیاسی» توصیف کردند.

به گزارش خبرگزاری خصوصی «دی‌اچ‌ای»، مسعود نظری که منتقد حکومت جمهوری اسلامی بود، شامگاه سه‌شنبه توسط افراد مسلح ناشناس در منطقه آرناووت‌کوی هدف گلوله قرار گرفت.

گزارش‌ها حاکی است او که دچار جراحات شدید شده بود، بعداً در بیمارستان درگذشت.

گروه حقوق بشری «حال‌وش»، که در خارج از ایران مستقر است و اخبار اقلیت سنی کشور را پوشش می‌دهد، و گروه حقوق بشری «هه‌نگاو» مستقر در نروژ که بر کردهای ایران تمرکز دارد، اعلام کردند که او یک دهه پیش به دلیل مخالفت با حکومت جمهوری اسلامی به استانبول نقل مکان کرده بود.

آن‌ها در گزارش‌های جداگانه‌ای گفتند که مسعود نظری اهل شهر جوانرود در استان کرمانشاه بود.

حال‌وش به نقل از خانواده و نزدیکان او نوشته که «حکومت جمهوری اسلامی» عامل اصلی این «ترور» بوده و گفته‌اند: «مسعود بارها از سوی نهادهای امنیتی تهدید شده بود و رد پای دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این حادثه آشکار است».

سایت هه‌نگاو هم گفته است: «ترور مسعود نظری نمونه‌ای دیگر از حملات هدفمند جمهوری اسلامی علیه فعالان سیاسی و مذهبی در خارج از کشور است».

خبرگزاری فرانسه به نقل از رسانه‌های محلی گزارش داده‌ که مقام‌های ترکیه تحقیقاتی را در مورد این قتل آغاز کرده‌اند.