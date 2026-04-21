ارتش اسرائیل اعلام کرد که حزبالله روز سهشنبه اول اردیبهشت به سوی نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان راکت شلیک کرده و این گروه مورد حمایت ایران را به نقض آتشبس متهم کرد.
ارتش اسرائیل میگوید سکوی پرتابی را که از آن راکتها شلیک شده بود هدف قرار داده است.
ادعای نقض آتشبس بین حزب الله و اسرائیل پیش از مذاکراتی مطرح میشود که قرار است این هفته با میانجیگری آمریکا میان دولتهای اسرائیل و لبنان برگزار شود.
حزبالله بلافاصله واکنشی به ادعای اسرائیل نشان نداد، اما پیشتر گفته بود که در برابر نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان برای خود «حق مقاومت» قائل است.
آتشبس ۱۰روزه میان اسرائیل و حزبالله لبنان با میانجیگری واشینگتن از ۲۷ فروردین اجرایی شد، اما نیروهای اسرائیلی همچنان در نوار زمینی به عمق ۵ تا ۱۰ کیلومتر در سراسر مرز لبنان مستقر هستند. اسرائیل گفته که هدفش ایجاد یک منطقه حائل برای محافظت از شمال این کشور در برابر حملات حزبالله، گروه شیعه مورد حمایت ایران، است.
قرار است روز پنجشنبه آمریکا میزبان مذاکراتی در سطح سفرا میان اسرائیل و لبنان باشد. حزبالله ۱۱ اسفند پارسال در حمایت از تهران وارد جنگ با اسرائیل شد و لبنان را نیز درگیر کرد.
نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و ارشدترین سیاستمدار شیعه این کشور و متحد حزبالله، پیشتر به روزنامه «الجمهوریه» گفته بود که اگر نیروهای اسرائیلی از جنوب عقبنشینی نکنند، با مقاومت روبهرو خواهند شد.
او گفت: «اگر اسرائیل به اشغال خود ادامه دهد، چه از طریق مناطق، مواضع یا ترسیم خطوط زرد، هر روز بوی مقاومت را استشمام خواهد کرد».
ارتش اسرائیل و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور، هفته گذشته از خط استقرار نیروهای اسرائیلی در لبنان با عنوان «خط زرد» یاد کردند؛ همان اصطلاحی که برای خط استقرار در غزه نیز به کار میرود.
با این حال، مقامات اسرائیلی بعداً از بهکار بردن این اصطلاح خودداری کرده و آن را «خط دفاعی پیشرو» نامیدند که در نقشهای نظامی که روز یکشنبه منتشر شد، با رنگ قرمز مشخص شده و شامل «منطقه دفاعی دریایی پیشرو» نیز میشود که از ساحل لبنان به داخل دریا امتداد دارد.
از زمان آتشبس، ارتش اسرائیل در روستاهای جنوبی لبنان عملیات تخریب انجام داده و میگوید زیرساختهایی را که حزبالله در مناطق غیرنظامی مستقر کرده هدف قرار میدهد.
خبرگزاری رسمی لبنان روز سهشنبه از انفجارهای جدید اسرائیل در دستکم هشت روستا خبر داد و همچنین گزارش داد که چندین منطقه هدف گلولهباران توپخانهای قرار گرفتهاند.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، روز سهشنبه گفت هدف نهایی عملیات علیه حزبالله، خلع سلاح این گروه از طریق ابزارهای نظامی و دیپلماتیک است.
او در تلآویو گفت: «اگر دولت لبنان به تعهد خود (برای خلع سلاح حزبالله) عمل نکند، ارتش اسرائیل این کار را با ادامه فعالیت نظامی انجام خواهد داد».
نتانیاهو اما جمعه گذشته لحن ملایمتری داشت و گفت خلعسلاح حزبالله «فردا محقق نخواهد شد و به تلاش مستمر، صبر و استقامت و همچنین مدیریت هوشمندانه عرصه دیپلماسی نیاز دارد».