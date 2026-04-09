فشارها بر اسرائیل برای توقف حملات؛ نتانیاهو دستور مذاکره مستقیم با لبنان را صادر کرد

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در حالی که این کشور برای توقف حملات به لبنان تحت فشار بین‌المللی قرار گرفته است، به دولت خود دستور داد تا مذاکرات صلح با لبنان شامل مواردی از جمله دربارهٔ خلع سلاح گروه حزب‌الله را آغاز کند.

دفتر او روز پنجشنبه ۲۰ فروردین با انتشار بیانیه‌ای به نقل از نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «با توجه به درخواست‌های مکرر لبنان برای آغاز مذاکرات مستقیم با اسرائیل، دیروز به کابینه دستور دادم تا مذاکرات مستقیم با لبنان را در اسرع وقت آغاز کنند. این مذاکرات بر خلع سلاح حزب‌الله و ایجاد روابط صلح آمیز بین اسرائیل و لبنان متمرکز خواهد بود.»

در همین حال شبکه خبری «ان‌بی‌سی نیوز» به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا خبر داد که دونالد ترامپ در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، از نخست‌وزیر اسرائیل خواسته است تا به منظور تضمین موفقیت مذاکرات با جمهوری اسلامی، شدت حملات ارتش اسرائیل به لبنان را کم کند.

به گفته این مقام که نامش اعلام نشده، نتانیاهو با درخواست رئیس جمهور آمریکا موافقت کرده است.

اسرائیل حملاتش را به لبنان به‌رغم برقراری آتش‌بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل ادامه داده است. ایران اصرار دارد که توافق آتش‌بس شامل لبنان نیز می‌شود اما آمریکا پیش‌تر گفته بود این توافق لبنان را شامل نمی‌شود.

ساعاتی پیش از بیانیه نخست‌وزیر اسرائیل، جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، گفته بود که «تنها راه حل وضعیت لبنان، دستیابی به آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان و به دنبال آن مذاکرات مستقیم بین آنهاست.»

با این حال خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام لبنانی گفت که بیروت تنها در صورت توقف حملات اسرائیل آماده آغاز مذاکرات است.

دولت لبنان روز پنج‌شنبه، به نیروهای امنیتی دستور داد تا سلاح‌های موجود در بیروت را منحصراً به نهادهای دولتی محدود کنند.

نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، در پایان جلسه کابینه گفت: «از ارتش و نیروهای امنیتی درخواست می‌شود که فوراً اعمال کامل حاکمیت دولت بر استان بیروت را آغاز کنند و سلاح‌ها را فقط در دست مقامات مشروع قرار دهند.»

پل مورکوس، وزیر اطلاع‌رسانی، لبنان گفته است که این تصمیم باعث اعتراض دو وزیر حزب‌الله در کابینه شده است.

دولت لبنان اندکی پس از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران، فعالیت‌های نظامی حزب‌الله را ممنوع کرد، اما این تصمیم مانع از انجام عملیات نظامی توسط این گروه مسلح تحت حمایت ایران نشده است.

ساعتی پیش از بیانیه آقای نتانیاهو، ارتش اسرائیل با صدور دستور هشداری خواستار تخلیه منطقه ضاحیه در جنوب لبنان شده بود. ر

وز چهارشنبه نیز اسرائیل در گسترده‌ترین حمله هوایی خود طی چند سال اخیر به لبنان باعث کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر به گفته وزارت بهداشت لبنان شد.

فشارهای بین‌المللی بر اسرائیل

در همین حال درخواست‌ها برای توقف حملات اسرائیل و شامل شدن لبنان در توافق آتش‌بس جنگ از سوی کشورها و نهادهای بین‌المللی مختلف افزایش یافته است.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان روز پنج شنبه گفت: «ادامه کارزار نظامی اسرائیل در لبنان می‌تواند مذاکرات صلح مورد انتظار میان ایالات متحده و ایران دربارهٔ جنگ در خاورمیانه را به خطر بیندازد.

او گفت: «ما وضعیت در جنوب لبنان را با نگرانی ویژه‌ای دنبال می‌کنیم. شدت عملی که اسرائیل در آنجا جنگ را پیش می‌برد می‌تواند باعث شکست کل روند صلح شود و نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد.»

پیش از او امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، هم اعلام کرده بود که هرگونه آتش‌بس معتبر باید لبنان را نیز در بر بگیرد و از آمریکا و ایران خواست این توافق را در همه جبهه‌ها، به‌ویژه لبنان، رعایت کنند.

ایوت کوپر، وزیر خارجه بریتانیا، هم روز پنج‌شنبه گفت جلوگیری از تشدید بحران مستلزم آن است که لبنان نیز مشمول آتش‌بس شود.

همچنین کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تأکید کرد که آتش‌بس باید به لبنان گسترش یابد و هشدار داد ادامهٔ حملات اسرائیل می‌تواند این توافق را تضعیف کند.

او در پیامی در شبکه ایکس نوشت: «اقدامات اسرائیل آتش‌بس میان آمریکا و ایران را تحت فشار شدید قرار داده است. این آتش‌بس باید به لبنان نیز گسترش یابد.»

کالاس همچنین با اشاره به حملات مرگبار دیروز اسرائیل به لبنان، افزود «همین امر باعث می‌شود به‌سختی بتوان استدلال کرد چنین اقدامات شدیدی در چارچوب دفاع از خود قرار می‌گیرد.»

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهارشنبه تصریح کرد که این آتش‌بس شامل لبنان نمی‌شود و افزود چنین برداشتی ناشی از سوءتفاهم در روند مذاکرات بوده است.

این اختلاف مواضع در حالی مطرح می‌شود که برخی میانجی‌ها از جمله پاکستان پیش‌تر گفته بودند آتش‌بس باید همه جبهه‌ها از جمله لبنان را در بر گیرد؛ موضوعی که اکنون به یکی از نقاط اصلی تنش در تفسیر این توافق تبدیل شده و مذاکرات ایران و آمریکا را که قرار است در اسلام‌آباد برگزار شود، در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

حزب‌الله سه روز پس از آغاز حملات هوایی اسرائیل و آمریکا به ایران، حملاتش را به اسرائیل از سر گرفت. ارتش اسرائیل نیز در واکنش ضمن بمباران بیروت اقدام به پیشروی در داخل خاک لبنان کرد.

به گفته مقامات لبنانی، حملات اسرائیل حدود ۱۸۰۰ کشته و بیش از یک میلیون نفر را بی‌خانمان کرده است. حزب‌الله نیز صدها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده است که منجر به تخریب چندین خانه و مجروح شدن ده‌ها نفر شده است.

آمریکا حزب‌الله لبنان را یک گروه تروریستی می‌داند اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است.