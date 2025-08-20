اسرائیل میگوید دو فروند هواپیمای سوخترسان نظامی کیسی-۴۶ شرکت بوئینگ را در قالب قراردادی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار و با کمک مالی ایالات متحده خریداری خواهد کرد.
وزارت دفاع اسرائیل روز چهارشنبه ۲۹ مرداد اعلام کرد که پس از تأیید کمیته وزارتی تدارکات دفاعی، قراردادی با دولت آمریکا امضا خواهد شد. بر اساس قوانین، دولت آمریکا بر فروشهای نظامی خارجی و انتقال تجهیزات به سایر کشورها نظارت دارد.
به گفتهٔ این وزارتخانه، ارتش اسرائیل هماکنون چهار فروند از همین نوع سوخترسانهای بوئینگ را در اختیار دارد. این کشور از تانکرهای سوخترسان در جریان جنگ ۱۲ روزه علیه ایران در خرداد و تیرماه استفاده کرده بود.
امیر بارام، مدیرکل وزارت دفاع اسرائیل، در بیانیهای گفت این هواپیماها توانمندیهای راهبردی دوربرد ارتش را تقویت میکند و به آن امکان میدهد در فاصلههای دورتر با قدرت و دامنهٔ بیشتری عملیات انجام دهد.
بیانیهٔ وزارت دفاع اسرائیل همچنین میافزاید که هواپیماها به سامانههای اسرائیلی نیز تجهیز خواهند شد، هرچند جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نکرد.
ارتش اسرائیل در جمعبندی خود دربارهٔ جنگ ۱۲ روزه اعلام کرد که جنگندههای نیروی هوایی بیش از یک هزار سورتی پرواز عملیاتی در ایران انجام دادند که نیازمند ۶۰۰ بار عملیات سوختگیری هوایی بود.
ایالات متحده هر سال میلیاردها دلار کمک نظامی در اختیار متحد نزدیک خود در خاورمیانه قرار میدهد تا سلاح و تجهیزات آمریکایی خریداری کند.
وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد: «حجم قرارداد حدود نیم میلیارد دلار برآورد میشود و از طریق کمکهای آمریکا تأمین مالی خواهد شد».
در هفتههای اخیر، برخی نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات در کنگره آمریکا با اشاره به جنگ در غزه و این پرسش که آیا مالیات شهروندان نباید صرف اولویتهای داخلی شود، در مورد تداوم کمکهای نظامی به اسرائیل ابراز تردید کردهاند.
این در حالی است که دولت دوم دونالد ترامپ در هفتههای ابتدایی آغاز به کار خود دستور دولت قبلی آمریکا مبنی بر عدم ارسال بمبهای سنگین به اسرائیل را لغو کرد.
وزارت خارجه دولت جو بایدن اردیبهشت پارسال در گزارشی رسمی اعلام کرد که اسرائیل ممکن است با استفاده از سلاحهای آمریکایی در جنگ غزه، قوانین بشردوستانه بینالمللی را نقض کرده باشد.
اما در جریان جنگ ۱۲ روزه میان اسرائیل و ایران، آمریکا علاوه بر آنکه روز اول تیر به سه تأسیسات هستهای فردو، نطنز و اصفهان حمله کرد، نقش قابل توجهی نیز در رهگیری موشکهای بالستیک شلیکشده ایران به سمت اسرائیل داشت.
شبکه سیانان ششم مرداد گزارش داد آمریکا در این جنگ حدود یکچهارم از موشکهای دفاع هوایی «تاد» خود را صرف محافظت از اسرائیل در برابر حملات موشکی ایران کرد.
ارتش آمریکا در ماههای گذشته دو سامانه تاد را به اسرائیل منتقل کرده بود.