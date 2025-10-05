وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه ۱۳ مهر اعلام کرد که اسرائیل باید بمباران غزه را متوقف کند تا آزادی گروگانها توسط گروه افراطی حماس انجام شود.
مارکو روبیو در گفتوگو با شبکه سیبیاس گفت: «فکر میکنم اسرائیلیها و همه میدانند که نمیتوان در میانهٔ حملات هوایی گروگانها را آزاد کرد، بنابراین این حملات باید متوقف شود.»
او تأکید کرد که «نمیتوان در بحبوحهٔ جنگ چنین کاری انجام داد.»
حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته میشود.
دیپلمات ارشد آمریکا در همین روز در گفتوگوی دیگری با شبکه انبیسی گفت که جنگ در غزه «هنوز» به پایان نرسیده است. او آزادسازی گروگانهایی که در دست حماس هستند را «مرحله نخست» توصیف کرد، در حالی که جزئیات مربوط به آنچه پس از این مرحله رخ خواهد داد، در ادامه باید مشخص شود.
آقای روبیو همچنین گفت که حماس «عملاً» با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و چارچوب مربوط به آزادی گروگانها موافقت کرده است، و نشستهایی در جریان است تا دربارهی هماهنگیهای اجرایی آن تصمیمگیری شود.
روبیو افزود: «آنها همچنین، در اصل و به طور کلی، با ایدهای دربارهی آنچه پس از این اتفاق خواهد افتاد موافقت کردهاند. در این زمینه جزئیات زیادی باید بررسی و تعیین شود.»
این در حالی است که ساعتی پیشتر اعلام شد نخستوزیر اسرائیل مذاکرهکنندگان ارشد اسرائیل را برای گفتوگو بر سر جزئیات فنی طرح پیشنهادی رئیسجمهور آمریکا برای توقف جنگ غزه و آزادی گروگانهای اسرائیلی، روز یکشنبه راهی مصر کرد.
ران درمر، وزیر امور راهبردی اسرائیل، ریاست هیئت مذاکرهکننده این کشور را بر عهده دارد و استیو ویتکاف، فرستادهٔ ویژهٔ آمریکا در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد پیشین دونالد ترامپ، نیز روز یکشنبه به مصر میرسند.
مصر اعلام کرده که از بامداد دوشنبه در منطقهٔ شرمالشیخ میزبان مذاکرات بین اسرائیل و گروه افراطی حماس با حضور هیئت ارشد آمریکایی خواهد بود.
وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه خود با انبیسی تصریح کرد که ایالات متحده «خیلی زود» خواهد فهمید که آیا حماس در مذاکرات فنی کنونی برای هماهنگی آزادی گروگانها واقعاً جدی است یا نه.
مارکو روبیو افزود: «اولویت شماره یک... آزادی همهی گروگانها در ازای عقبنشینی اسرائیل به "خط زرد" است، یعنی همان جایی که اسرائیل در اواسط ماه اوت در داخل غزه قرار داشت.»
او مرحله دوم، یعنی آینده بلندمدت غزه را «حتی دشوارتر» توصیف کرد و گفت: «پس از آنکه اسرائیل به خط زرد عقبنشینی کند -و شاید فراتر از آن، بسته به روند امور- چه اتفاقی میافتد؟ چطور میتوان یک رهبری تکنوکرات فلسطینی ایجاد کرد که وابسته به حماس نباشد؟ چگونه میتوان هرگونه گروه تروریستی را که ممکن است دوباره شروع به ساخت تونل یا انجام حملات علیه اسرائیل کنند، خلع سلاح کرد؟ چگونه میتوان آنها را از حالت نظامی خارج کرد؟»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا شنبهشب در پستی در شبکهٔ اجتماعی «تروث سوشال» نقشهای را منتشر کرد که در توضیح آن نوشت اسرائیل با خط اولیهٔ عقبنشینی از نوار غزه موافقت کرده و این موضوع با حماس نیز به اشتراک گذاشته شده است.
آقای ترامپ افزود: «بهمحض آنکه حماس تأیید کند، آتشبس فوراً اجرایی خواهد شد و تبادل گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آغاز میشود».
به گزارش رسانههای اسرائیل، ارائهٔ نقشه در پست آقای ترامپ ظاهراً پس از آن بود که نتانیاهو در سخنانش گفت ارتش در «عمق غزه» باقی خواهد ماند.
حماس روز ۱۱ مهر به طرح آقای ترامپ واکنش مثبت نشان داد اما هنوز نگفته است که آمادهٔ اجرای تمامی بندهای بیستگانهٔ طرح هست یا نه. سخنگویانی از حماس در گفتوگو با رسانههای منطقه مانند شبکهٔ الجزیره، خلع سلاح کامل گروه خود را غیرقابل قبول دانستند.
طرح ۲۰ مادهای آمریکا تأکید کرده که حماس حق مشارکت در ادارهٔ غزه را ندارد و این گروه باید خلعسلاح شود.