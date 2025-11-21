دلایل پافشاری ایران بر غنیسازی در گفتوگو با مهران مصطفوی
قطعنامهٔ پیشنهادی تروئیکای اروپایی و آمریکا در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در حالی رای آورد که پیش از آن هم روابط ایران و آژانس در وضعیتی پیچیده قرار داشت. حالا با قطعنامهٔ تازه، تهران اعلام کرده است تفاهمی که حدود دو ماه پیش در قاهره به دست آمده بود را منتفی میداند. البته تهران در واکنش به اجرایی شدن مکانیسم «اسنپبک» یا «ماشه» هم تفاهم قاهره را بلاموضوع دانسته بود. همزمان با این تحولات، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته که تروئیکای اروپایی شامل فرانسه، آلمان و بریتانیا قصد دارند مسیر دیپلماسی با ایران را بار دیگر فعال کنند. در آمریکا هم دونالد ترامپ، رئیسجمهور، مدام میگوید ایران خواستار دستیابی به یک توافق با ایالات متحده است. اما در تهران در بر همان پاشنه میچرخد و بار دیگر غنیسازی به سرفصل اظهارات مقامات تبدیل شده است. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران دربارهٔ این توانایی مذاکره نخواهد کرد و گفتوگو دراینباره را «خیانت» میخواند. اظهارات مهران مصطفوی، کارشناس فیزیک هستهای و فعال سیاسی ساکن پاریس، را دربارهٔ دلایل پافشاری ایران بر موضوع غنیسازی بشنوید.
