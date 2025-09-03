یک تراموای برقی که از نمادهای شهر لیسبون و از جاذبههای اصلی گردشگری آن بهشمار میرود، روز چهارشنبه ۱۲ شهریور از ریل خارج شد و بر اساس اعلام خدمات اورژانس، ۱۵ کشته و ۱۸ زخمی به جا گذاشت.
به گفتهٔ مؤسسه ملی فوریتهای پزشکی، حال پنج نفر از مجروحان وخیم است و یک کودک نیز در میان مصدومان قرار دارد. همچنین شماری از زخمیها اتباع خارجی هستند.
مقامهای پرتغال این حادثه را یک «سانحه» توصیف کردند که مرگبارترین رخداد اخیر در شهر محسوب میشود و سایهای بر جذابیت لیسبون برای میلیونها گردشگری انداخت که هر سال به آن سفر میکنند.
تراموای کابلی زرد و سفیدرنگ که در مسیری شیبدار در مرکز شهر و همزمان با یک تراموای دیگر حرکت میکرد، پس از خروج از ریل در خیابان باریکی که از آن عبور میکند، به پهلو افتاد.
بر اساس تصاویر منتشر شده، بخشهایی از بدنه و سقف آن خرد شده بود و به نظر میرسید در نقطهای که خیابان پیچ میخورد به ساختمانی برخورد کرده باشد. دهها نیروی امدادی در محل حاضر شدند اما بیشتر آنها پس از حدود دو ساعت محل را ترک کردند.
شاهدان عینی به رسانههای محلی گفتند تراموا هنگام پایین آمدن از تپه ظاهراً از کنترل خارج شد. شرکت «کاریس» متعلق به شهرداری لیسبون که بهرهبردار ترامواست، اعلام کرد که سرویسهای دورهای نگهداری انجام شده بود.
دولت پرتغال روز پنجشنبه را عزای ملی اعلام کرد و در بیانیهای نوشت: «حادثهای تراژیک… موجب از دست رفتن جبرانناپذیر جان انسانها شد و خانوادههایشان را داغدار و تمام کشور را در بهت فرو برد.»
کارلوس موئداس، شهردار لیسبون، در محل حادثه گفت: «شهر در سوگ است. ما فاجعهای اینچنین نداشتهایم.»
مارسلو ربلو دی سوزا، رئیسجمهور پرتغال، نیز مراتب همدردی خود را با خانوادههای قربانیان ابراز کرد.
همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا این سانحه را تسلیت گفت و در پیامی به زبان پرتغالی در ایکس نوشت: «با اندوه خبر خروج از ریل تراموای معروف اِلِوِادور دا گلوریا را شنیدم.»
علت حادثه هنوز مشخص نشده است. گزارشها حاکی از آن است که این رخداد در ابتدای ساعت شلوغی عصرگاهی، حدود ساعت ۶ عصر روی داده است. مقامهای امدادی گفتند که همه قربانیان در مدت کمی بیش از دو ساعت از میان آوار بیرون کشیده شدند.
دولت پرتغال اعلام کرد که پس از پایان عملیات امداد، تحقیقات برای کشف علت آغاز خواهد شد.
تراموای «گلوریا» که در واقع نوعی «فونیکولار» است، بیش از ۴۰ نفر ظرفیت دارد و علاوه بر گردشگران، ساکنان لیسبون نیز از آن استفاده میکنند. این تراموا که به عنوان «اِلِوِادور دا گلوریا» شناخته میشود، در مسیری کوتاه چندصد متری در خیابانی بدون ترافیک، به موازات یک تراموای دیگر بالا و پایین میرود و با کابلهای فولادی کشیده میشود.
این وسیله حملونقل که به عنوان یک «بنای ملی» ثبت شده است، بر اساس آمار شهرداری لیسبون سالانه حدود سه میلیون نفر را جابهجا میکند.
سال گذشته لیسبون میزبان حدود هشت و نیم میلیون گردشگر بود و گلوریا یکی از محبوبترین جاذبههای آن بهشمار میرفت؛ بهطوری که معمولاً صفهای طولانی برای این مسیر کوتاه تشکیل میشود.