چهارشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۱۹

چرا مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین، درباره جنگ به ترامپ نامه نوشت؟

چرا مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین، درباره جنگ به ترامپ نامه نوشت؟
چرا مهرداد خوانساری، دیپلمات پیشین، درباره جنگ به ترامپ نامه نوشت؟

تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی تهران و واشینگتن به یک توافق شدت گرفته است و بسیاری دور سوم مذاکرات را سرنوشت‌ساز می‌خوانند. از سوی دیگر هر ساعت صحبت از احتمال اقدام نظامی ایالات متحده بیشتر می‌شود. در چنین فضایی، مهرداد خوانساری دیپلمات سابق و فعال شناخته‌شده مشروطه‌خواه در لندن در نامه‌ای سرگشاده به دونالد ترامپ نوشته است که «بزرگ‌ترین پیروزی نه در جنگی است که آغاز می‌شود، بلکه در جنگی است که از آن اجتناب می‌شود؛ در حالی که رقیب شما زیر فشار تضعیف می‌گردد». درباره این نامه با مهرداد خوانساری در بریتانیا گفت‌وگو کرده‌ایم.

