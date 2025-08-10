دفاع نتانیاهو از طرح تصرف شهر غزه؛ نشست اضطراری شورای امنیت برگزار شد

بنیامین نتانیاهو با دفاع از طرح دولت خود برای تصرف شهر غزه اعلام کرد اسرائیل «چاره‌ای جز پایان دادن به کار و کامل کردن شکست حماس» ندارد.

او روز یکشنبه ۱۹ مرداد در نشستی خبری با حضور رسانه‌های خارجی از عملیات نظامی برنامه‌ریزی‌شده دفاع کرد و آن را «بهترین راه برای پایان دادن به جنگ» خواند.

نخست‌وزیر اسرائیل تأکید کرد: «هدف ما اشغال غزه نیست، هدف ما آزادسازی غزه است.»

آقای نتانیاهو همچنین با آنچه «کارزار جهانی دروغ‌ها» خواند، مخالفت کرد؛ کارزاری که به گفته او، هم در داخل و هم خارج از اسرائیل، محکومیت طرح دولت خود را شدت بخشیده است.

او در این زمینه گفت: «ما در این جنگ پیروز خواهیم شد، با یا بدون حمایت دیگران.»

طرح اسرائیل برای تصرف شهر غزه که جمعۀ گذشته به تصویب کابینۀ امنیتی اسرائیل رسید، با واکنش منفی گستردۀ بین‌المللی روبه‌رو شده و روز یکشنبه نیز تظاهرات گسترده‌ای در تل‌آویو علیه این طرح و در حمایت از آزادی گروگان‌ها برگزار شد.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت برای مراحل بعدی در غزه «جدول زمانی نسبتاً کوتاهی» در نظر گرفته شده است.

او اهداف این مرحله را شامل خلع سلاح غزه، اعمال «کنترل امنیتی برتر» از سوی ارتش اسرائیل و اداره غیرنظامی غزه توسط نهادی غیر اسرائیلی دانست.

آقای نتانیاهو افزود که در روزهای اخیر به ارتش دستور داده است «تعداد بیشتری از خبرنگاران خارجی» را وارد غزه کند؛ اقدامی که در صورت اجرا، تحول قابل توجهی خواهد بود چون تاکنون تنها خبرنگاران همراه نیروهای نظامی اجازه ورود داشته‌اند.

او بار دیگر بسیاری از مشکلات غزه، از جمله مرگ غیرنظامیان، ویرانی و کمبود کمک‌های انسانی را به گروه افراطی حماس نسبت داد و تأکید کرد: «حماس همچنان هزاران تروریست مسلح در غزه دارد».

نخست‌وزیر اسرائیل مدعی شد که فلسطینی‌ها به جهان «التماس می‌کنند تا از شر حماس رها شوند.»

بنیامین نتانیاهو که پیش‌تر ادعا کرده بود «در غزه قحطی وجود ندارد»، این بار وجود گرسنگی را پذیرفت و گفت: «هیچ شکی نیست که مشکل محرومیت وجود داشت.»

او افزود که اسرائیل قصد دارد تعداد مراکز توزیع کمک را افزایش دهد، اما جزئیاتی در این باره ارائه نکرد.

طبق آمار سازمان ملل، از آغاز جنگ دست‌کم ۶۱ هزار و ۴۳۰ فلسطینی کشته شده‌اند و ۲۲ گروگان زنده اسرائیلی و پیکر ۲۷ گروگان کشته‌شده نیز هنوز در غزه هستند.

همچنین سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی از وقوع قحطی در باریکه غزه طی هفته‌های اخیر خبر داده‌اند.

این در حالی است که هشت کشور اروپایی روز یکشنبه طرح اسرائیل برای اشغال شهر غزه را محکوم کردند و هشدار دادند این اقدام موجب کشته شدن شمار زیادی از غیرنظامیان و آوارگی نزدیک به یک میلیون فلسطینی از خانه‌هایشان خواهد شد.

وزیران خارجه اسپانیا، ایسلند، ایرلند، مالت، لوکزامبورگ، نروژ، پرتغال و اسلوونی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این تصمیم «تنها بحران انسانی را تشدید کرده و جان گروگان‌های باقی‌مانده را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت.»

جلسه شورای امنیت

شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک نشست اضطراری که یکشنبه آغاز شد، به بررسی تصمیم اسرائیل برای تصرف شهر غزه پرداخت.

میروسلاو ینچا، معاون دبیرکل سازمان ملل، در ابتدای این نشست به شورای امنیت گفت: «اگر این طرح‌ها اجرا شوند، به احتمال زیاد فاجعه دیگری در غزه رقم خواهد خورد که بازتاب آن سراسر منطقه را در بر می‌گیرد و منجر به جابه‌جایی اجباری، کشتار و تخریب‌های بیشتر خواهد شد.»

بریتانیا، که با وجود روابط نزدیک با اسرائیل خواستار برگزاری نشست اضطراری درباره این بحران شده بود، هشدار داد که طرح اسرائیل خطر طولانی‌تر شدن جنگ را در پی دارد.

جیمز کاریوکی، معاون سفیر بریتانیا در سازمان ملل، گفت: «این طرح فقط رنج غیرنظامیان فلسطینی در غزه را عمیق‌تر خواهد کرد. این مسیری به سوی حل بحران نیست، بلکه مسیری به سوی خونریزی بیشتر است.»

ساموئل زبوگار، سفیر اسلوونی در سازمان ملل، که پیش از برگزاری نشست به نمایندگی از پنج عضو اروپایی شورای امنیت سخن می‌گفت، اعلام کرد: «این تصمیم دولت اسرائیل هیچ کمکی به بازگرداندن گروگان‌ها نخواهد کرد و حتی خطرات بیشتری را متوجه جان آن‌ها می‌کند.»