پیت هگست از ادامه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران و انجام «شدیدترین حملات» خبر داد

وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه ۲۸ اسفند با تأکید بر ادامه عملیات ارتش این کشور در جنگ با ایران «مطابق اهداف اعلامشده از روز نخست»، گفت که «امروز شدیدترین حملات علیه ایران انجام خواهد شد».
به گفتهٔ پیت هگست، آمریکا تاکنون به هفت هزار هدف در داخل ایران حمله کرده و بیش از ۴۰ شناور مینگذار ایرانی و ۱۱ زیردریایی را هدف قرار داده است.
او به خبرنگاران گفت: «اهداف ما که مستقیماً از سوی رئیسجمهور “اول آمریکا” تعیین شده، دقیقاً همان چیزی است که در روز اول بود».
وزیر دفاع آمریکا افزود: «اینها اهداف رسانهها نیست، اهداف ایران هم نیست و اهداف جدیدی هم نیستند. اهداف ما بدون تغییر، دقیق و مطابق برنامه هستند».
او چند دقیقه از سخنان ابتداییاش را به انتقاد از رسانهها اختصاص داد.
هگست همچنین گفت اهداف شامل نابودی پرتابگرهای موشکی ایران، تضعیف زیرساختهای صنعتی دفاعی و نیروی دریایی آن، و جلوگیری همیشگی از دستیابی ایران به سلاح هستهای است.
وزیر دفاع ایالات متحده در بخش دیگری از سخنانش گفت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اکنون یک شغل موقتی است.
هگست در مورد پایان جنگ با ایران گفت: «نمیخواهیم چارچوب زمانی مشخصی تعیین کنیم»، و افزود «کاملاً در مسیر درست هستیم» و این دونالد ترامپ، رئیسجمهور، خواهد بود که درباره زمان پایان جنگ تصمیم میگیرد.
او گفت: «در نهایت این به انتخاب رئیسجمهور بستگی دارد که بگوییم: ما به آنچه لازم بود دست پیدا کردهایم».
هگست همچنین درباره گزارشهای منتشر شده پیرامون درخواست بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار بودجه اضافی از کنگره برای تأمین هزینههای این درگیری گفت: «در مورد ۲۰۰ میلیارد دلار، فکر میکنم این رقم میتواند تغییر کند. بدیهی است که از بین بردن افراد خطرناک هزینه دارد».
او افزود: «ما به کنگره و افراد آن مراجعه میکنیم تا مطمئن شویم برای اقداماتی که انجام شده و آنچه ممکن است در آینده انجام دهیم، بهدرستی تأمین مالی شدهایم».
حملات بیشتر به عمق خاک ایران
در همین نشست، ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، گفت ارتش آمریکا در مسیر دستیابی به این اهداف قرار دارد و هر روز حملات خود را به عمق بیشتری از خاک ایران گسترش میدهد.
او جزئیاتی نیز درباره سلاحهای مورد استفاده علیه ایران و نیروهای همپیمانش در منطقه ارائه داد.
کین گفت هواپیماهای ای-۱۰ وارتهاگ (نوعی هواپیمای پشتیبانی) در تنگهٔ هرمز «در حال شکار و انهدام قایقهای تندرو» هستند؛ آبراهی که ایران پس از آغاز جنگ عملاً آن را به روی تردد دریایی بسته است.
او همچنین گفت بالگردهای آپاچی در عراق برای هدف قرار دادن گروههای شبهنظامی همسو با ایران به کار گرفته میشوند و برخی از متحدان آمریکا نیز استفاده از این بالگردهای تهاجمی را برای مقابله با پهپادهای یکطرفهای که از سوی نیروهای تهران پرتاب میشوند، آغاز کردهاند.
در نخستین روز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند، علاوه بر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، حدود ۴۰ نفر از مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نیز هدف قرار گرفتند و کشته شدند.