قیمت جهانی نفت همزمان با تداوم حملات آمریکا، روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه بار دیگر افزایش یافت و قیمت نفت خام برنت دریای شمال برای اولین بار در تقریباً شش هفته گذشته، از ۹۵ دلار فراتر رفت.
در کنار نفت خام برنت، شاخص قیمت نفت خام آمریکا معروف به وست تگزاس اینترمدیت هم به بیش از ۸۷ دلار در هر بشکه رسید.
این قیمتها بیش از سه درصد بیشتر از قیمت روزهای قبل هستند و نشاندهنده افزایش نگرانی معاملهگران در بازارهای مالی جهان از ایجاد اختلال بیشتر در تامین انرژی است.
از آغاز دور تازهٔ حملات آمریکا به ایران پس از امضای تفاهمنامه اسلامآباد، قیمت نفت بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری رویترز اظهارات روز چهارشنبۀ مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مبنی بر جدی نبودن ایران در مذاکرات و همینطور صحبتهای اخیر دونالد ترامپ درباره حمله به تاسیسات هستهای مخفی ایران در «کوه کلنگ»، باعث شده تا تحلیلگران بازارهای مالی احتمال عبور قیمت نفت از ۱۰۰ دلار در هر بشکه طی روزهای آینده را بسیار بالا ارزیابی کنند.
ادامه تغییر مسیر نفتکشها در دریای سرخ
در همین حال، انتشار گزارشهایی از تغییر مسیر بیشتر نفتکشها در دریای سرخ پس از هشدار حوثیهای یمن در هدف قرار دادن کشتیهای عربستان در تنگه بابالمندب، در افزایش قیمت نفت در دو روز اخیر تاثیر داشته است.
خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که چهار نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی به آسیا در دریای سرخ مسیرشان را به سمت شمال تغییر دادند. یک روز پیشتر نیز سه نفتکش دیگر اقدام مشابهی انجام داده بودند.
استفاده از مسیر کانال سوئز برای خروج از دریای سرخ باعث میشود تا زمان رسیدن نفتکشهای حامل نفت عربستان سعودی به کشورهای شرق آسیا چند هفته افزایش یابد.
در همین حال، وبسایت ترافیک دریایی در گزارشی اعلام کرد که بهرغم تهدیدها و حملات تازه، عبور و مرور نسبی در تنگهٔ هرمز و بابالمندب ادامه دارد. این در حالی است که سپاه پاسداران مدعی بسته بودن تنگهٔ هرمز است.
بر مبنای گزارش ترافیک دریایی، روز سهشنبه، ۹ عبور تأیید شده کشتی از تنگهٔ هرمز و ۲۹ عبور از بابالمندب ثبت شد.
این گزارش میگوید که چهار مورد از عبورهای تنگهٔ هرمز مربوط به مسیر ایران بوده و تنها یک کشتی از مسیر مربوط به عمان از تنگهٔ هرمز گذشتند. عبور سایر کشتیها هم نامشخص بوده است. در همین حال ۱۸ کشتی هم وارد دریای سرخ و ۱۱ کشتی از آن خارج شدند.