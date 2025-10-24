یک نقاشی از پابلو پیکاسو، هنرمند اسپانیایی، که گمان میرود الهامبخش و شریک او، دورا مار، را به تصویر میکشد، روز جمعه در حراجی پاریس ۲۷ میلیون یورو (۳۱.۴۹ میلیون دلار) فروخته شد.
این اثر با عنوان «نیمتنهٔ زنی با کلاه گلدار (دورا مار) ۱۹۴۳» در سال ۱۹۴۴ توسط یک خانوادهٔ فرانسوی خریداری شد و دههها در مجموعهٔ خصوصی آنها باقی ماند تا اینکه وراث تصمیم به فروش آن گرفتند.
سخنگوی خانهٔ حراج دروئو گفت قیمت فروش با احتساب کارمزدها ۳۲ میلیون یورو بود. خریدار در سالن حراج حضور داشت، اما هویتش فاش نشد.
به گفتهٔ کارشناسان هنر، این تابلو پیش از حراج هرگز بهطور عمومی به نمایش در نیامده بود و تنها مدرک وجود آن، عکسی از سال ۱۹۴۴ از این نقاشی بود.
کریستف لوسین، دلال حراج، گفت: «بیتردید این احساسیترین اثر پیکاسو دربارهٔ شریک زندگی الهامبخش خود است، چون او در آستانهٔ جدا شدن از دورا مار به خاطر فرانسواز ژیلو، نقاش فرانسوی بود».
«و از خلال این پرتره، زنی را میبینیم که اشکهایش را فرو میخورد. پس این از خوششانسی یک حراجگذار است که بخشی از تاریخ هنر را پیش روی خود میبیند».
اگنس سووستر بارب، کارشناس هنر، گفت وراث تصمیم گرفتند نقاشی را بفروشند چون نمیشد آن را بهصورت فیزیکی میانشان تقسیم کرد.