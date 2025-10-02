ولادیمیر پوتین: روسیه به هر تحریک اروپا سریع پاسخ خواهد داد

رئیسجمهوری روسیه میگوید مسکو در صورت هرگونه تحریک از سوی اروپا، بهسرعت واکنش نشان خواهد داد اما قصد حمله به ناتو را ندارد.
ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه ۱۰ مهر در باشگاهی در تفرجگاه ساحلی سوچی در دریای سیاه، با اشاره به تاریخ روسیه گفت این کشور بارها نشان داده که در صورت تحریک، واکنش سریع نشان میدهد.
او به حضار گفت: «ما از نزدیک، نظامی شدن فزایندهٔ اروپا را زیر نظر داریم و اقدامات تلافیجویانهٔ روسیه زیاد طول نخواهد کشید. پاسخ به چنین تهدیدهایی بسیار مهم خواهد بود».
پوتین افزود: «روسیه هرگز ضعف یا تردید نشان نخواهد داد».
روابط بین روسیه و اتحادیه اروپا پس از تهاجم تمام عیار مسکو به اوکراین رو به وخامت گذاشت و این اتحادیه را به تقویت دفاع خود سوق داده است.
حوادث پهپادی در دانمارک و تجاوزهای هوایی از مسکو به استونی و لهستان، نگرانیها را مبنی بر سرایت جنگ روسیه علیه اوکراین به مرزهای اروپا افزایش داده است.
با این حال، رئیسجمهور روسیه رهبران اتحادیه اروپا را متهم کرد که به گفته او، با «هیستری نظامی» فضا را متشنج کردهاند.
پوتین همچنین تأکید کرد حملهٔ روسیه به ناتو «غیرقابل باور» است و به اروپاییها توصیه کرد که آرامش خود را حفظ کرده و به مشکلات داخلیشان بپردازند.
رئیسجمهور روسیه در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که او امپراتور نیست، بلکه یک رئیسجمهور منتخب است.
پوتین، سرهنگ دوم سابق کاگب نخستین بار در سال ۱۹۹۹ به قدرت رسید و از آن زمان، بجز یک دوره که نخستوزیر شد، همواره رئیسجمهور بوده است.
او ادعای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، مبنی بر اینکه روسیه «ببر کاغذی» است را رد کرد و مدعی شد که روسیه توانمندترین ارتش جهان را دارد.
پوتین گفت که «اگر روسیه یک ببر کاغذی است، ناتو نیز چنین است» و غرب را به چالش طلبید «تا اگر فکر میکند با ببر کاغذی روبروست، با آن مقابله کند».
رهبران اروپای غربی و اوکراین، این جنگ را به عنوان یک تصرف سرزمین به سبک امپراتوری توصیف میکنند و بارها سوگند یاد کردهاند که نیروهای روسی را شکست دهند.
آنها استدلال میکنند که اگر روسیه شکست نخورد، پوتین خطر حمله به یک عضو ناتو را به جان میخرد.