نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه ۱۳ اسفند از ایران خواست فوراً حملات به کشورهای حاشیه خلیج فارس را متوقف کند و گفت چنین حملاتی نشانگر حسن نیت ایران در قبال همسایگانش نیست.

وزارت خارجه قطر در پستی در شبکه ایکس نوشت که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، با شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی تلفنی تماس گرفته و گفته که «حملات موشکی ایران متوجه منافع آمریکا بوده و دولت قطر را هدف نگرفته است».

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر این ادعا را رد کرده و گفته شواهد عینی نشان می‌دهد که مناطق مسکونی داخل خاک قطر، ازجمله اطراف فرودگاه بین‌المللی حمد، زیرساخت‌های حیاتی و نواحی صنعتی که تأسیسات تولید گاز طبیعی مایع در آن واقع شده است، هدف حملات ایران بوده‌اند.

شیخ محمد این اقدامات ایران را «نقض صریح حاکمیت دولت قطر و اصول حقوق بین‌الملل» دانسته و گفته که ایران «هیچ تمایل واقعی برای کاهش تنش یا حل مناقشه» از خود نشان نداده است.

به گفته او، حملات ایران فقط محدود به پرتاب موشک نبوده است بلکه با پهپاد و همچنین پروازهایی که حریم هوایی قطر را نقض کردند، آن را ادامه داده و نیروهای مسلح قطر «شجاعانه» این حملات را رهگیری و دفع کرده‌اند.

نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر خواستار توقف فوری حملات ایران به کشورهای منطقه شده و گفته که دوحه «همواره خواهان گفت‌وگو و دیپلماسی بوده و با حسن نیت با طرف‌های گوناگون برخورد کرده است».

این مقام قطری در عین حال هشدار داده که در برابر هرگونه تجاوز که به حاکمیت، امنیت یا منافع ملی قطر ضربه بزند، ایستادگی خواهد کرد و «این تجاوزات بدون پاسخ نخواهد ماند».

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس جمهوری اسلامی نیز در پیام‌های جداگانه اعلام کردند به حق حاکمیت کشورهای همسایه احترام می‌گذارند.

مسعود پزشکیان در پیامی به زبان عربی در شبکه ایکس خطاب به رهبران این کشورها گفت که ایران قصد اجتناب از جنگ داشته اما حملات آمریکا و اسرائیل «هیچ راه دیگری جز دفاع از خود برای ما باقی نگذاشت».

او ادامه داد: «ما به حاکمیت شما احترام می‌گذاریم و هنوز هم معتقدیم آرامش منطقه باید به دست کشورهای منطقه تأمین شود.»

محمدباقر قالیباف نیز در شبکه ایکس خطاب به «کشورهای دوست و برادر و همسایه» مدعی شد که حملات موشکی و پهپادی ایران فقط برای «دفاع مشروع» در برابر آمریکا و اسرائیل است.

پیش‌تر عربستان سعودی نیز از دفع حملات جدید ایران خبر داد و کابینه این کشور در بیانیه‌ای اعلام کرد ریاض تمام اقدامات لازم را برای دفاع از امنیت و حفاظت از خاک، شهروندان و ساکنان خود انجام خواهد داد.

همچنین وزارت بهداشت کویت اعلام کرد که یک دختر ۱۱ ساله پس از زخمی شدن بر اثر سقوط و اصابت ترکش‌های ناشی از رهگیری و انهدام پهپاد در یک منطقه مسکونی در استان عاصمه جان خود را از دست داد.

ایالات متحده و اسرائیل از نهم اسفند حملات گسترده‌ای را علیه ایران آغاز کردند و در در پی آن، با شلیک موشک‌های تهران به پایگاه‌های ایالات متحده در چندین کشور خلیج فارس، تنش‌های منطقه‌ای تشدید شد.