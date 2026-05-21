مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه ۳۱ اردیبهشت اعلام کرد اگر تهران طرح دریافت عوارض برای عبور از تنگه هرمز را اجرا کند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران غیرممکن خواهد شد.

او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «هیچ‌کس در جهان از سیستم عوارض‌گیری حمایت نمی‌کند. چنین چیزی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. غیرقابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان دنبال اجرای آن باشند، رسیدن به یک توافق دیپلماتیک غیرممکن می‌شود. بنابراین اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند، این تهدیدی برای جهان است و کاملاً غیرقانونی است.»

او همچنین خبر داد که در مذاکرات با تهران برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، «پیشرفت‌هایی» حاصل شده است و «نشانه‌های خوبی وجود دارد» اما به گفته او، واشینگتن با «سیستمی روبه‌روست که خودش تا حدی دچار شکاف و چنددستگی است.»

وزیر خارجه ایالات متحده با اشاره به این که مقام‌های ارشد پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات امروز به تهران سفر خواهند کند، گفت: «ترجیح رئیس‌جمهور آمریکا این است که یک توافق خوب حاصل شود... من اینجا نیستم که بگویم حتماً چنین اتفاقی خواهد افتاد، اینجا هستم که بگویم ما هر کاری بتوانیم انجام می‌دهیم تا ببینیم آیا می‌توانیم به توافق برسیم یا نه.»

او در عین حال افزود که اگر یک توافق خوب حاصل نشود، دونالد ترامپ «به‌روشنی گفته است گزینه‌های دیگری هم دارد.»

پیش از این گزارش‌ها حاکی از سفر روز پنجشنبه فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش پاکستان، به تهران بوده است. خبرگزاری‌های رسمی ایران این خبر را یک روز پس از آن منتشر کردند که وزیر کشور پاکستان، برای دومین‌ بار طی هفته جاری وارد تهران شد.

این سفرها در شرایطی انجام می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از آن اعلام کرد مذاکره با ایران در «مراحل پایانی» قرار دارد و افزود اگر ایران سند توافق را امضا نکند، ایالات متحده حملات نظامی را از سر خواهد گرفت.

او شامگاه چهارشنبه نیز گفت که چند روز منتظر پاسخ ایران خواهد ماند، اما این پاسخ باید «۱۰۰ درصد درست و خوب» باشد.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه گفت که سفر دوباره وزیر کشور پاکستان در ایران برای «تسهیل مبادله پیام‌ها» بین تهران و واشینگتن انجام شده است.

انتقاد مجدد از ناتو

مارکو روبیو در گفت‌وگوی روز پنج‌شنبه با خبرنگاران پیش از سفر به نشست ناتو در سوئد، بار دیگر از این ائتلاف به‌دلیل حمایت نکردن از جنگ آمریکا علیه ایران انتقاد کرد.

وزیر خارجه آمریکا گفت: «کشورهای زیادی در ناتو با ما موافق هستند که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد و ایران تهدیدی برای جهان است.»

او گفت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «گفت بسیار خوب، من خودم برای این موضوع کاری انجام می‌دهم.»

روبیو افزود: «او از آنها نخواسته نیرو اعزام کنند. از آنها نخواسته جنگنده‌هایشان را وارد عمل کنند. اما آنها از انجام هر کاری خودداری می‌کنند.»

او گفت: «ما از این موضوع بسیار ناراحت شدیم.»

ایالات متحده و اسرائیل روز نهم اسفند سال گذشته جنگ علیه ایران را آغاز کردند. کشورهای عضو ناتو می‌گوید دونالد ترامپ پیشاپیش با آنها مشورت نکرد و از سوی دیگر، متحدان اصلی اروپایی نسبت به ضرورت جنگ ابراز تردید کرده‌اند.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، جنگ با ایران را غیرقانونی خواند و اجازه نداد جنگنده‌های آمریکایی از پایگاه‌های این کشور استفاده کنند.

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، نیز بعد از برقراری آتش‌بس گفت ایران در مذاکرات در حال «تحقیر» ایالات متحده است؛ اظهاراتی که ترامپ را خشمگین کرد و دولت او به‌سرعت اعلام کرد آمریکا پنج هزار نیرو از پایگاه‌های خود در آلمان خارج خواهد کرد.

مارکو روبیو درباره اختلاف بین آمریکا و متحدانش در ناتو گفت: «من در تمام دوران حرفه‌ای‌ام از حامیان جدی ناتو بوده‌ام.»

او ادامه داد: «من می‌دانم چرا ناتو برای اروپا خوب است، اما چرا ناتو برای آمریکا خوب است؟ چون به ما در منطقه پایگاه‌هایی می‌دهد که اجازه می‌دهد در مواقع اضطراری در خاورمیانه یا جاهای دیگر قدرت‌نمایی کنیم.»

او گفت: «بنابراین وقتی این دلیل اصلی حضور شما در ناتو است و بعد کشورهایی مثل اسپانیا استفاده ما از این پایگاه‌ها را رد می‌کنند، خب پس چرا در ناتو هستید؟ این سؤال کاملاً منصفانه‌ای است.»

روبیو افزود که برخی کشورهای دیگر همکاری بیشتری داشته‌اند و پیش‌تر به‌طور مشخص از پرتغال تمجید کرده بود.