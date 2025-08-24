روسیه خواهان حضور شورای امنیت در تضمین امنیت اوکراین شد؛ زلنسکی «سازش» را رد کرد

وزیر امور خارجه روسیه مانع تازه‌ای بر سر راه گفت‌وگوی مستقیم میان ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، ایجاد کرد.

سرگئی لاوروف در مصاحبه‌ای با شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی که روز یکشنبه دوم شهریور پخش شد، ضمن انکار خطای روسیه در هدف قرار دادن غیرنظامیان در اوکراین، مشروعیت آقای زلنسکی را زیر سؤال برد و اوکراین را مقصر عقب‌افتادن روند صلح دانست.

او در این گفت‌وگوی ضبط‌شده گفت: «واکنش به نشست آنکوریج، گردهمایی نمایندگان اروپایی در واشنگتن و اقداماتی که پس از آن در واشینگتن انجام دادند، نشان می‌دهد که آن‌ها صلح نمی‌خواهند.»

اشاره او به دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه در آنکوریج آلاسکا است که امیدها به برقراری صلح در اوکراین بعد از حدود سه سال و نیم از آغاز تهاجم نظامی روسیه را افزایش داد.

امیدها به کاهش تنش در روزهای اخیر کم‌رنگ شده است و دونالد ترامپ روز جمعه در کاخ سفید از احتمال بازگشت تحریم‌های تازه علیه روسیه سخن گفت.

وزیر خارجه روسیه در گفت‌وگو با ان‌بی‌سی افزود که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل باید تضمین‌کنندگان امنیت اوکراین باشند. این شورا متشکل از چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده است.

کی‌یف و متحدانش ایده حضور مسکو به‌عنوان یکی از تضمین‌کنندگان امنیت توافق صلح را رد کرده‌اند و آقای زلنسکی نیز اخیراً احتمال ایفای نقش پکن در این روند را منتفی دانسته است.

طبق متن منتشرشده از سوی وزارت خارجه روسیه، لاوروف همچنین خواستار آن شد که اوکراین بی‌طرف باشد، به هیچ بلوک نظامی نپیوندد و غیرهسته‌ای باقی بماند.

اظهارات آقای لاوروف با جشن سی‌وچهارمین سالگرد استقلال اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی همزمان شد.

ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی یکشنبه خود در کی‌یف به مناسبت روز استقلال اوکراین گفت: «با وجود آنکه بخش‌هایی از اوکراین هم‌اکنون در اشغال نیروهای روسی است، تنها یک اوکراین وجود دارد و ما دوباره همچون یک خانواده در کنار هم خواهیم بود.»

او تأکید کرد: «[اوکراین] هرگز بار دیگر تحقیر چیزی را که روس‌ها "سازش" می‌نامند، نخواهد پذیرفت. ما به یک صلح عادلانه نیاز داریم که آینده‌مان را خودمان تعیین کنیم.»

زلنسکی همچنین افزود که کشورش «این مبارزه را نخواهد باخت» و تصریح کرد: «اوکراین قربانی نیست؛ یک مبارز است.»

نخست‌وزیر کانادا در کی‌یف

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، به نشانه حمایت روز یکشنبه برای نخستین سفر رسمی خود از زمان انتخاب به‌عنوان نخست‌وزیر، وارد کی‌یف شد.

آقای کارنی در یک نشست خبری مشترک با ولودیمیر زلنسکی اعلام کرد که احتمال حضور نیروهای کانادایی در اوکراین را به‌عنوان بخشی از تضمین‌های امنیتی پیشنهادی آینده رد نمی‌کند.

چارچوب این تضمین‌های امنیتی در حال حاضر توسط کی‌یف و متحدانش در دست تدوین است.

نخست‌وزیر کانادا در سخنرانی خود در میدان سنت سوفیا کی‌یف گفت: «ما می‌دانیم که هرگز نمی‌توان به پوتین اعتماد کرد. ما می‌دانیم که صلح و امنیت واقعی مستلزم تضمین‌های امنیتی برای اوکراین خواهد بود.»

او همچنین در دیدار با زلنسکی، تعهدی به ارزش ۲ میلیارد دلار کانادا (۱.۴۴ میلیارد دلار آمریکا) برای کمک‌های نظامی و همچنین فرصت‌های مشترک برای تولید تجهیزات دفاعی را مطرح کرد.

آقای کارنی در سخنرانی خود افزود که بیش از ۷۲۰ میلیون دلار از این کمک‌ها صرف تأمین مالی تولید مهمات، پهپاد و خودروهای زرهی با همکاری شرکت‌های کانادایی خواهد شد.

تبادل اسرا بین اوکراین و روسیه

وزارت دفاع روسیه و رئیس‌جمهور اوکراین همچنین روز یکشنبه اعلام کردند دو کشور با میانجی‌گری امارات متحده عربی، ۱۴۶ اسیر جنگی را از هر طرف مبادله کردند.

وزارت دفاع روسیه گفت تمامی شهروندان روس آزادشده در بلاروس تحت مراقبت‌های روانی و پزشکی قرار گرفته‌اند.

این وزارتخانه افزود اوکراین همچنین هشت شهروند روس ساکن منطقه کورسک را به مسکو بازگردانده است.

ولودیمیر زلنسکی نیز در پیام‌رسان تلگرام اعلام کرد که این مبادله انجام شده، اما آماری ارائه نداد.

او تصاویری از بازگشت‌کنندگان خندان منتشر کرد و گفت بیشتر آنان از سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، در اسارت بوده‌اند. به گفته او، یک خبرنگار که یک ماه پس از آغاز تهاجم به اسارت درآمده بود، در میان آزادشدگان است.

زلنسکی از امارات متحده عربی به‌خاطر نقش آن در نظارت بر این تبادل اسرا تشکر کرد.

این در حالی است که روسیه و اوکراین روز شنبه به شکل همزمان از پیشروی‌های تازه در جبهه‌های شرق اوکراین خبر دادند و از سوی دگر حملات پهپادی باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای کورسک روسیه شد.