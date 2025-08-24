روسیه و اوکراین همزمان از پیشرویهای تازه در جبهههای شرق اوکراین خبر میدهند، در حالی که حملات پهپادی باعث آتشسوزی در نیروگاه هستهای کورسک روسیه شد.
وزارت دفاع روسیه روز شنبه یکم شهریور اعلام کرد نیروهای این کشور دو روستای دیگر در منطقه دونتسک را به کنترل خود درآوردهاند. این روستاها شامل کِلِبان-بیک در شمال غرب شهر تورسک و سرِدنه در نزدیکی مرز اداری منطقه خارکیف هستند. یک روز پیش از آن هم مسکو خبر داده بود که سه روستای دیگر در دونتسک را تصرف کرده است. اوکراین این ادعاها را تأیید نکرده و میگوید درگیریها در همین مناطق ادامه دارد.
ستاد کل ارتش اوکراین در بیانیهای گفت نیروهایش توانستهاند در غرب منطقه دنیپروپتروفسک جلوی پیشروی روسیه را بگیرند و روستای زلنی گای در دونتسک را پس بگیرند؛ روستایی که روسیه مدعی شده بود ماه گذشته آن را تصرف کرده است.
همزمان روسیه بامداد شنبه بیش از ۵۰ پهپاد به سمت اهدافی در خاک اوکراین شلیک کرد. ارتش اوکراین گفت بیش از ۳۰ فروند از این پهپادها را سرنگون کرده است. آژیر حمله هوایی در مناطق زاپوریژیا، چرنیهیف، سومی، دونتسک و خارکیف به صدا درآمد، هرچند هنوز از تلفات یا خسارات گزارشی منتشر نشده است. روسیه نیز اوکراین را متهم کرده که دهها پهپاد به سمت اهدافی در خاک این کشور فرستاده است.
در همین حال خبر میرسد که در نیروگاه هستهای کورسک روسیه، پس از سرنگونی یک پهپاد اوکراینی، آتشسوزی رخ داده است.
به گفته مسئولان نیروگاه، پهپاد پس از برخورد منفجر شد و آتشسوزی ایجاد کرد که توسط آتشنشانان مهار شد. هیچ تلفات جانی گزارش نشده و سطح پرتوزایی در محدوده نیروگاه و اطراف آن در حد طبیعی اعلام شده است.
این نیروگاه در نزدیکی مرز اوکراین و غرب شهر کورسک قرار دارد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی بارها دربارهٔ خطر درگیریها پیرامون نیروگاههای هستهای هشدار داده است.
در همین حال، خبرها از منطقه روستوف در جنوب روسیه حاکی است که آتشسوزی در پالایشگاه نفت نووشاختینسک، سه روز پس از اصابت پهپادهای اوکراینی، همچنان ادامه دارد. مقامهای محلی برای خاموش کردن آتش، آب شهر کراسنی سولین را قطع کردهاند؛ اقدامی که حدود ۳۵ هزار نفر را بیآب کرده است.
این رخدادها در حالی روی میدهد که امیدها به کاهش تنشها پس از نشست اخیر آلاسکا میان ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، کمرنگ شده است. ترامپ در کاخ سفید از احتمال بازگشت تحریمهای تازه علیه روسیه سخن گفت. وزیر خارجه روسیه اما مذاکرات اخیر در واشینگتن با رهبران اروپایی را «بیراهه» توصیف کرد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، روز شنبه خبر داد با سیریل رامافوزا، رئیسجمهور آفریقای جنوبی تلفنی گفتوگو کرده و بار دیگر برای دیدار با پوتین اعلام آمادگی کرده است. او تأکید کرد که مسکو در تلاش است روند هرگونه مذاکره را طولانی و بینتیجه کند.