لوکاویل، شرکت نفتی بزرگ روسیه، روز دوشنبه ۵ آبان اعلام کرد که پس از اعمال تحریمهای آمریکا به دلیل جنگ اوکراین، داراییهای خارجی خود را خواهد فروخت.
این تصمیم در پی آن اعلام شد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، روز ۳۰ مهر نخستین بسته تحریمی بزرگ خود علیه روسیه را اعمال کرد که دو شرکت بزرگ نفتی این کشور، لوکاویل و روسنِفت را هدف قرار داد.
آقای ترامپ گفته بود از اینکه مسکو حملات خود را متوقف نکرده، «ناامید» شده و اقدام علیه این دو شرکت را «تحریمهای عظیم» خواند. او در عین حال ابراز امیدواری کرد این تحریمها طولانی نشود و جنگ اوکراین بهزودی به پایان برسد.
لوکاویل در بیانیهای گفت: «با توجه به اعمال محدودیتها علیه شرکت و شرکتهای تابعه آن از سوی برخی کشورها، شرکت قصد خود را برای فروش داراییهای بینالمللیاش اعلام میکند.»
در این بیانیه آمده است که فرآیند مزایده برای فروش داراییها آغاز شده است.
پس از مجموعهای از تلاشهای دیپلماتیک در سال جاری و دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا، تلاشها برای پایان دادن به جنگ بار دیگر متوقف شده و نشانهای از پیشرفت دیده نمیشود.
کمی پیش از اعمال این تحریمها، ترامپ دیدار برنامهریزیشده دوم خود با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، را لغو کرد. پوتین گفت این تحریمها «جدی» هستند، اما برای نابود کردن اقتصاد روسیه که پیشتر نیز زیر فشار تحریمهای متعدد بینالمللی قرار داشت، کافی نیستند.
تحریمهای جدید تمام داراییهای روسنِفت و لوکاویل در خاک آمریکا را مسدود و شرکتهای آمریکایی را از هرگونه همکاری تجاری با آنها منع میکند.
این دو شرکت که ۵۵ درصد از تولید نفت روسیه را در اختیار دارند، همچنین در فهرست اشخاص و نهادهای تحریمشده وزارت خزانهداری آمریکا قرار گرفتهاند؛ فهرستی که بسیاری از کشورها آن را دنبال میکنند و در دنیای تجارت به شدت از آن هراس دارند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، هفته گذشته با اشاره به ادامهٔ جنگ اوکراین گفت: «اکنون زمان توقف کشتار و برقراری آتشبس فوری است. تا زمانی که پوتین به جنگ بیمعنا پایان ندهد، وزارت خزانهداری منابع مالی دولت روسیه را هدف قرار خواهد داد.»
او همچنین افزود واشینگتن برای حمایت از تلاشهای رئیسجمهور ایالات متحده جهت پایان دادن به جنگ آمادهٔ اعمال تحریمهای بیشتر است.
واشنگتن به شرکتهایی که با این نهادهای روسی همکاری میکنند یک ماه مهلت داده است تا روابط خود را قطع کنند، در غیر این صورت با تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند شد؛ تحریمهایی که دسترسی آنها به بانکها، معاملهگران، شرکتهای حملونقل و بیمهگران آمریکایی را قطع میکند.
این اقدام دولت آمریکا نگرانیهایی را برای مجارستان و اسلواکی، دو کشوری که بزرگترین خریداران نفت روسیه در اتحادیه اروپا پس از دریافت معافیت از محدودیتهای انرژی این اتحادیه هستند، برانگیخته است.
وزیر امور خارجه مجارستان روز دوشنبه اعلام کرد که ویکتور اوربان، نخستوزیر این کشور، هفته آینده در دیدار با رئیسجمهور آمریکا در واشینگتن درباره تحریمهای ایالات متحده علیه شرکتهای نفتی روسیه گفتوگو خواهد کرد.
پتر سییارتو در یک نشست خبری گفت از آنجا که تحریمهای جدید آمریکا تا اواخر ماه نوامبر اجرایی نمیشوند، در حال حاضر هیچ مشکل یا کاهش وارداتی در نفت مجارستان از روسیه ایجاد نکردهاند.
ویکتور اوربان که متحد دونالد ترامپ است و از سوی دیگر رابطه نزدیکی با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دارد، روز جمعه گفته بود که مجارستان در حال بررسی راههایی برای دور زدن تحریمهای آمریکا علیه شرکتهای نفتی روسیه است. او جزئیاتی ارائه نکرد اما نشانهای از قصد نادیده گرفتن رسمی محدودیتها نیز بروز نداد.
نخستوزیر مجارستان همچنین افزود که با شرکت نفت و گاز ملی مجارستان دربارهٔ پیامدهای تحریمها گفتوگو کرده است.