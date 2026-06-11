تحلیلگر کپلر: بیشتر نفت عبوری از تنگه هرمز با حمایت آمریکا متعلق به امارات است
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، شامگاه ۲۰ خرداد خبر داد که بر اساس دستور او، بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت و ۲۰۰ کشتی تجاری از ماه گذشته از تنگه هرمز عبور کردهاند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که در ماه مه به نیروهای آمریکایی یک «مأموریت محرمانه» برای حمایت از نفتکشها و سایر کشتیهای تجاری در تنگه هرمز داده است. همایون فلکشاهی رئیس گروه تحلیل دادههای نفت خام در موسسه کپلر از فرانسه به رادیوفردا میگوید تحلیل این موسسه این است که میزان نفت عبوری در چهل روز گذشته حدود ۹۸ میلیون بشکه بوده است، نزدیک به رقم ۱۰۰ میلیون بشکهای که دونالد ترامپ گفته است. در همین حال، ایران بار دیگر بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرد. ادعایی که سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آن را تایید نکرده است. به گفته آقای فلکشاهی حمایت نظامی از نفتکشها و کشتیهای باربری و خاموش کردن رادار آنها راهحل قطعی نیست و این تنگه یا از طریق دیپلماتیک یا نظامی باید گشوده شود.
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