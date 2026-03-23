تهدید تازه و ضرب‌الاجل دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده برای هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق ایران، واکنش‌های فراوانی را در پی داشته است. تمرکز همه این واکنش‌ها فارغ از آن‌که از سوی موافقان یا مخالفان جنگ مطرح شده باشد، بر نارضایتی از هدف گرفته شدن احتمالی زیرساخت‌های ایران است. مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند جنگ باید میان ایران و جمهوری اسلامی تفاوت قائل شود و زیرساخت‌هایی مانند نیروگاه‌های برق با زندگی مردم رابطه مستقیم دارد. از یزدان شهدایی، کنشگر سیاسی ساکن کلن در آلمان، از اعضای شورای مدیریت گذار و یکی از هفت کنشگر سیاسی که برای درخواست دخالت نظامی پس از سرکوب مرگبار اعتراضات دی‌ماه به دونالد ترامپ نامه نوشت، در این زمینه بشنوید.