ترامپ پاسخ ایران درباره توافق پایان جنگ را «کاملاً غیر قابل قبول» خواند

رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه ۲۰ اردیبهشت، پاسخ ایران به طرح پیشنهادی واشینگتن برای پایان جنگ را «کاملاً غیر قابل‌ قبول» توصیف کرد.

دونالد ترامپ در پیام کوتاهی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال، نوشت: «من همین حالا پاسخ به‌اصطلاح "نمایندگان" ایران را خواندم. از آن خوشم نمی‌آید. کاملاً غیرقابل‌قبول است!»

ایران پیش‌تر در همان روز به تازه‌ترین پیشنهاد صلح واشینگتن پاسخ داده و هم‌زمان هشدار داده بود که هرگونه حملهٔ جدید آمریکا را تلافی خواهد کرد و اجازه حضور بیشتر ناوهای جنگی خارجی در تنگهٔ هرمز را نخواهد داد.

ترامپ جزئیاتی از پیشنهاد متقابل تهران به طرح آمریکا ارائه نکرده، اما پیام کوتاه او در تروث‌سوشال نشان می‌دهد که پیشنهادهای جمهوری اسلامی ایران را به‌طور کامل رد می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز پیشنهادات ارائه‌شده توسط حکومت ایران را غیر قابل قبول و ناکافی خوانده بود.

آمریکا و ایران بعد از یک دور مذاکره حضوری در پاکستان که چند روز بعد از برقراری آتش‌بس در اسلام‌آباد برگزار شد، با ارسال طرح‌های پیشنهادی متقابل مشغول مذاکره بودند. آمریکا بعد از بی‌نتیجه ماندن مذاکره حضوری، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد، در حالی که ایران از ابتدای جنگ تنگهٔ هرمز را مسدود کرده است.

این مذاکرات برای پایان دادن به جنگی است که از ۹ اسفند پارسال با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز و خیلی زود به یک درگیری منطقه‌ای تبدیل شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی دولت ایران، ایرنا، پاسخ تهران به طرح آمریکا، بر پایان جنگ «در همه جبهه‌ها، به‌ویژه لبنان»، جایی که اسرائیل همچنان با این گروه مورد حمایت ایران درگیر است، و نیز بر «تضمین امنیت کشتیرانی» تمرکز دارد.

جزئیات کمی از پاسخ ایران به پیشنهاد آمریکا منتشر شده، اما گفته می‌شود پیشنهاد آمریکا بر تمدید آتش‌بس در خلیج فارس برای فراهم شدن فرصت گفت‌وگو درباره توافق نهایی جنگ و همچنین برنامه هسته‌ای مورد مناقشه ایران متمرکز بوده است.

خبرگزاری نیمه‌رسمی تسنیم نیز گزارش داد که ایران همچنین خواستار پایان محاصره دریایی آمریکا، تضمین عدم وقوع حملات بیشتر، لغو تحریم‌ها و پایان ممنوعیت فروش نفت ایران از سوی ایالات متحده شده است.

در همین حال، روزنامه وال‌استریت جورنال به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که ایران خواسته‌های خود را به واشینگتن ارائه کرده و پیشنهاد داده است بخشی از اورانیوم با غنای بالای خود را رقیق کرده و باقیمانده را به کشور ثالثی غیر از آمریکا منتقل کند.

به گفتهٔ منابع این روزنامه، ایران در پاسخ خود، خواهان تضمین‌هایی شده است مبنی بر این‌که اگر مذاکرات شکست خورد یا آمریکا بعداً از توافق خارج شد، اورانیوم منتقل‌شده بازگردانده شود.

ترامپ: ایرانی‌ها دیگر به ما نخواهند خندید

دونالد ترامپ روز یکشنبه همچنین ایران را متهم کرد که سال‌ها است با ایالات متحده «بازی کرده» و به آن «خندیده» اما تأکید کرد که دیگر اجازه نخواهد داد این اتفاق دوباره تکرار شود.

رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی در تروث سوشال، بدون آن‌که به محتوای پاسخ ایران اشاره کند، نوشت: «ایرانی‌ها ۴۷ سال است که ما را سر می‌دوانند، منتظر نگه می‌دارند، مردم ما را با بمب‌های کنار جاده‌ای می‌کشند، اعتراضات را سرکوب می‌کنند، و اخیراً ۴۲ هزار معترض بی‌گناه و غیرمسلح را کشته‌اند، و به کشوری که حالا دوباره عظمت یافته می‌خندند. اما دیگر نخواهند خندید!»

او در ابتدای این بیانیه، ایران را متهم کرد که «۴۷ سال است با ایالات متحده و بقیه جهان بازی کرده است (تعویق، تعویق، تعویق!)»

ترامپ در این پیام دولت‌های دموکرات باراک اوباما و جو بایدن را متهم کرد که میلیاردها دلار در اختیار حکومت ایران قرار دادند و به‌ویژه اوباما را «گنج واقعی» برای جمهوری اسلامی خواند.

او ساعتی پیشتر گفته بود که عملیات نظامی در ایران تمام نشده و هنوز اهدافی در این کشور باقی مانده است که آمریکا می‌تواند طی دو هفته آن‌ها را هدف قرار دهد و نابود کند.

به نوشته رویترز، هنوز مشخص نیست چه اقدامات دیپلماتیک یا نظامی تازه‌ای ممکن است در پیش باشد.

انتظار می‌رود ترامپ روز چهارشنبه وارد پکن شود و با افزایش فشارها برای پایان دادن به جنگ و بحران جهانی انرژی ناشی از آن، موضوع ایران از جمله محورهای گفت‌وگوی ترامپ و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، باشد.

ترامپ در تلاش بوده که چین را تحت فشار بگذارد تا از نفوذ خود برای وادار کردن تهران به توافق با واشینگتن استفاده کند.

او در اظهاراتی که روز یکشنبه پخش شد، درباره این‌که آیا عملیات نظامی علیه ایران پایان یافته است یا نه، گفت: «آن‌ها شکست خورده‌اند، اما این به این معنا نیست که کارشان تمام شده است».

باوجود تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مناقشه در منطقه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که کشورش همراه با آمریکا در اسفند پارسال جنگ علیه ایران را آغاز کرد، در گفت‌و‌گویی با شبکه سی‌بی‌اس آمریکا، تأکید کرد تا زمانی که اورانیوم غنی‌شده ایران خارج نشود و تأسیسات هسته‌ایش برچیده نشود، جنگ پایان نخواهد یافت.

این در حالی است که تهران با وجود دیپلماسی پشت‌پرده، در عرصه عمومی موضع سرسختانهٔ خود را حفظ کرده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، روز یکشنبه در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «ما هرگز در برابر دشمن سر خم نخواهیم کرد و اگر صحبت از گفت‌وگو یا مذاکره باشد، به معنای تسلیم یا عقب‌نشینی نیست».