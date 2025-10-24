رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد مذاکرات تجاری با کانادا را به‌دلیل یک کارزار تبلیغاتی ضدتعرفه‌ای فوراً متوقف می‌کند.

این موضع‌گیری دونالد ترامپ که روز پنج‌شنبه، اول آبان اعلام شد، تغییری ناگهانی پس از دیدار دوستانۀ او در کاخ سفید با مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، است.

ترامپ شامگاه پنج‌شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال ویدئو تبلیغاتی پخش‌شده را «تبلیغ جعلی» نامید و نوشت که این تبلیغ «به‌طور نادرست» نقل‌قولی از رونالد ریگان، رئیس‌جمهور سابق، دربارۀ سیاست تعرفه‌ها ارائه کرده است.

ترامپ همچنین با بیان این‌که «بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده کانادا به‌طور فریبکارانه از تبلیغی جعلی استفاده کرده است»، افزود این کارزار با هدف «دخالت در تصمیم‌گیری دیوان عالی آمریکا» طراحی شده که قرار است درباره تعرفه‌های گسترده جهانی او حکم صادر کند.

رئیس‌جمهور آمریکا در پایان اعلام کرده است که «با توجه به رفتار گستاخانۀ آن‌ها، تمام مذاکرات تجاری با کانادا از این لحظه لغو می‌شود».

مقامات کانادایی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده‌اند.

براساس گزارش‌ها، استان اونتاریو در کانادا در ماه جاری میلادی یک کارزار تبلیغاتی با هزینۀ حدود ۷۵ میلیون دلار کانادا علیه تعرفه‌های آمریکا به راه انداخت که هدف آن مخاطب قرار دادن حوزه‌های رأی‌گیری جمهوری‌خواهان آمریکا است.

در ویدئوی تبلیغاتی این کارزار، از بخشی از سخنرانی رادیویی رونالد ریگان در تاریخ ۲۵ آوریل ۱۹۸۷ استفاده شده که در آن رئیس‌جمهور سابق آمریکا به معایب تعرفه‌های سنگین اشاره کرده بود.

در واکنش، بنیاد رونالد ریگان اعلام کرده است که این استفاده بدون اجازه و با «صدا و تصویر گزینشی» از سخنرانی ریگان صورت گرفته و این آگهی تبلیغاتی «اظهارات او را تحریف می‌کند».

در این تبلیغ ریگان می‌گوید: «تعرفه‌های سنگین به‌طور اجتناب‌ناپذیری منجر به واکنش کشورهای خارجی و آغاز جنگ‌های تجاری شدید می‌شود»؛ نقل‌قولی که به‌گزارش خبرگزاری‌ها با رونوشت سخنرانی او در وب‌سایت کتابخانه ریاست‌جمهوری رونالد ریگان مطابقت دارد.

دونالد ریگان از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۹ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بود و همچنان یکی از چهره‌های نمادین و محبوب در میان محافظه‌کاران آمریکا است.

در واکنش به دستور ترامپ، شماری از رسانه‌ها و چهره‌های آمریکایی متن کامل سخنان ریگان را بازنشر کرده‌اند.

گوین نیوسام، فرماندار ایالت کالیفرنیا، نیز با به اشتراک گذاشتن پیام ترامپ، این نقل‌قول از رونالد ریگان را یادآوری کرد که «وقتی کسی می‌گوید بیایید بر واردات خارجی تعرفه وضع کنیم، به نظر می‌رسد کار میهن‌پرستانه‌ای انجام می‌دهد تا از محصولات آمریکایی محافظت کند... اما بازارها کوچک می‌شوند و فرو می‌ریزند، صنایع تعطیل می‌شوند و میلیون‌ها نفر شغل خود را از دست می‌دهند.»

تنش تازه در روابط ایالات متحده و کانادا تنها دو هفته پس از دیدار کارنی با ترامپ در کاخ سفید رخ می‌دهد. او در یاین دیدار برای کاهش تعرفه‌های سنگین آمریکا تلاش کرده بود.

در آن دیدار، ترامپ کارنی را «رهبری در سطح جهانی» توصیف کرد و گفت که نخست‌وزیر کانادا «بسیار خوشحال» از این گفت‌وگو خارج خواهد شد.

تعرفه‌های جهانی ترامپ به‌ویژه بر فولاد، آلومینیوم و خودروها، ضربۀ شدیدی به کانادا وارد کرده و منجر به از دست رفتن شغل‌ها و فشار بر کسب‌وکارها در این کشور شده است. کانادا تأمین‌کننده عمدۀ فولاد و آلومینیوم برای کسب‌وکارهای آمریکایی است.

در حال حاضر، ایالات متحده و کانادا همچنان به توافق تجاری آمریکای شمالی موسوم به USMCA پایبند هستند که حدود ۸۵ درصد تجارت دوجانبه را بدون تعرفه نگه می‌دارد.

کارنی در سخنرانی روز چهارشنبه، پیش از رونمایی از بودجه فدرال ۲۰۲۵ در ماه آینده، گفت که ایالات متحده «تعرفه‌های خود را به سطحی رسانده که آخرین بار در دوران رکود بزرگ دیده شده بود.»

ترامپ و نخست‌وزیر کانادا قرار است در روزهای آینده در اجلاس‌های منطقه‌ای کشورهای جنوب شرق آسیا در مالزی و مجمع همکاری اقتصادی آسیا-پاسیفیک در کره جنوبی شرکت کنند.

اوایل این هفته هم کارنی گفته بود که اتاوا در «مذاکرات فشرده» با واشینگتن برای توافق تجاری است.

تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از وضعیت تورم در کانادا نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه این کشور در سپتامبر به ۲.۴ درصد افزایش یافته که تا حدی به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی بوده است. فروشگاه‌های مواد غذایی کانادا به‌طور تاریخی به شدت به واردات از آمریکا وابسته بوده‌اند.