رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید عملیات نظامی علیه ایران که از صبح ۹ اسفند با مشارکت اسرائیل آغاز شده است، می‌تواند تا چهار هفته طول بکشد.

دونالد ترامپ روز یکشنبه ۱۰ اسفند از محل اقامت خود در فلوریدا در گفت‌وگوی تلفنی با روزنامهٔ بریتانیایی «دیلی‌ میل» گفت: «همیشه این فرایندی چهار هفته‌ای بوده است. ما برآورد کرده‌ایم که حدود چهار هفته طول خواهد کشید».

آقای ترامپ با اشاره به این‌که ایران کشور بزرگی است، افزود که حملات نظامی «چهار هفته طول می‌کشد، یا حتی کمتر».

دور تازه عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران با حمله‌ای غافلگیرانه در روز ۹ اسفند آغاز شد و در نخستین ساعات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و شماری از فرماندهان بلندپایه نظامی کشته شدند.

ترامپ در عین حال گفت همچنان برای گفت‌وگوهای بیشتر با ایرانی‌ها آمادگی دارد، اما نمی‌تواند بگوید که آیا این گفت‌وگوها «به‌زودی» انجام خواهد شد یا نه.

او توضیح داد: «نمی‌دانم. آن‌ها می‌خواهند، می‌خواهند صحبت کنند، اما من گفتم باید هفته گذشته صحبت می‌کردید، نه این هفته».

این در حالی است که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۱ اسفند در پستی در در شبکهٔ ایکس، به زبان عربی نوشت که «ایران با ایالات متحده مذاکره نخواهد کرد».

هیئت دیپلماتیک جمهوری اسلامی در چند هفته اخیر به ریاست عباس عراقچی وزیر خارجۀ ایران، با استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا و جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ، با میانجی‌گری وزیر خارجۀ عمان، سه دور مذاکره «غیر مستقیم» داشتند.

قرار بود این هفته دور دیگری از مذاکرات برگزار شود اما در پی حملات ناگهانی اسرائیل و آمریکا به ایران و کشته‌شدن علی خامنه‌ای، گفت‌وگوها منتفی شد.

با وجود این، عباس عراقچی عصر یکشنبه گفت که در صورت توقف حملات اسرائیل و آمریکا به ایران، می‌توان گفت‌وگوها را از سر گرفت و تأکید کرد که مقامات آمریکایی «می‌دانند چطور باید با او تماس بگیرند».

از سوی دیگر، رئیس‌جمهور آمریکا یکشنبه شب در گفت‌وگو با نشریه آتلانتیک، با بیان این‌که «ایرانی‌ها مایل به گفت‌وگو هستند»، گفت که او هم با مذاکره بر اساس خواست ایرانی‌ها «موافقت کرده است».

وال استریت جورنال هم در گزارشی ادعا کرده که علی لاریجانی طرح‌های خود را برای مذاکره مجدد با آمریکا، به مقام‌های عمانی ارائه کرده است.

لیستی «سه‌نفره» از گزینه‌های رهبری ایران

رئیس‌جمهور ایالات متحده می‌گوید فهرستی شامل اسامی سه‌نفر را دارد که می‌توانند رهبری ایران را در دست بگیرند.

دونالد ترامپ روز یکشنبه به روزنامهٔ نیویورک تایمز گفت که «سه گزینۀ بسیار خوب» برای رهبری آینده ایران دارد؛ اما از آنان نام نبرد.

او تأکید کرد که «فعلاً قصد برملا کردن این اسامی را ندارد و بهتر است اول کار، یک‌سره شود».

با این حال جاناتان کارل، خبرنگار ارشد شبکه اِی‌بی‌سی، در شبکه ایکس نوشت دونالد ترامپ به او گفته است، افرادی که ایالات متحده آن‌ها را به‌عنوان گزینه‌های احتمالی برای در دست گرفتن قدرت در ایران شناسایی کرده بود، در حمله اولیه به این کشور «کشته شدند».

او نوشته است: ترامپ به من گفت که «این حمله آن‌قدر موفقیت‌آمیز بود که بیشتر گزینه‌ها را از بین برد. قرار نیست هیچ‌کدام از کسانی باشند که ما در نظر داشتیم، [روی کار بیایند] چون همه آن‌ها مرده‌اند. [حتی] نفر دوم یا سوم هم کشته شده‌اند».

در این گزارش به نام این افراد اشاره‌ای نشده است.

ترامپ خطاب به مردم ایران: کشور خود را پس بگیرید

رئیس‌جمهور ایالات متحده خطاب به مردم ایران گفت آمریکا کنار آن‌ها است و از ایرانیان خواست که «از فرصت موجود استفاده کرده و کشور خود را پس بگیرند».

آقای ترامپ که روز یکشنبه در پام بیچ صحبت می‌کرد، یک روز پس از کشته‌شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و چندین فرمانده نظامی این حکومت، مردم ایران را تشویق کرد که «به‌ پا خواسته و جمهوری اسلامی را ساقط کنند».

او افزود: «خطابم با همه ایرانیان میهن‌پرستی است که سودای آزادی دارند؛ از شما می‌خواهم که با استفاده از این فرصت، شجاع، استوار و قهرمان بوده و کشورتان را پس بگیرند. ایالات متحده آمریکا کنار شماست».

رئیس‌جمهور آمریکا در عین حال در سخنانی دیگر در همین روز، گفته بود که به‌دنبال «تغییر حکومت ایران نیست».

او پیش از این نیز اظهارات مشابهی را خطاب به مردم ایران بیان کرده بود و وعده کمک به آن‌ها را داده بود.

غرق‌کردن ۹ فروند کشتی نظامی ایران و وعده انتقام آمریکایی‌های کشته‌شده

دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که ارتش آمریکا ۹ کشتی نظامی نیروی دریایی ایران را در حملات خود غرق کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت: «همین حالا به من اطلاع داده شده که ما ۹ فروند از شناورهای نیروی دریایی ایران را منهدم و غرق کرده‌ایم، که برخی از آن‌ها نسبتاً بزرگ و مهم بوده‌اند.»

او با اشاره به نابودی ستاد نیروی دریایی ایران در حملات آمریکا نیز گفت که ارتش به سراغ سایر شناورهای نظامی ایران نیز خواهد رفت تا آنها را غرق کند.

ترامپ همچنین وعده داد که انتقام سه نظامی آمریکایی کشته‌شده در جنگ با ایران را می‌گیرد.

او در یک سخنرانی ویدئویی تصریح کرد که ممکن است تعداد تلفات آمریکا در این جنگ، افزایش یابد.

رئیس‌جمهور آمریکا گفت: «متاسفانه احتمالاً این آمار بیشتر خواهد شد. اما آمریکا انتقام آنها را خواهد گرفت و سنگین‌ترین ضربۀ تنبیهی را بر سر تروریست‌هایی که جنگی را بر علیه تمدن بشری راه انداخته‌اند، فرو خواهد آورد».

پیش از دور تازه حملات آمریکا و اسرائیل به ایران،‌ دونالد ترامپ بارها به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داده بود که اگرچه گزینه نخست و ترجیح او دیپلماسی است، اما در صورت خودداری ایران از توافق بر سر برنامه هسته‌ای خود، ضربات سختی به حکومت ایران وارد خواهد شد.

علاوه بر گزارش‌ها مبنی بر اصرار واشینگتن بر غنی‌سازی صفردرصدی و خروج اورانیوم غنی‌سازی‌شده ایران از کشور، ترامپ خود گفته بود که برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و موضوع برخورد با معترضان نیز از محورهای ضروری مذاکره با طرف ایرانی خواهد بود.