رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه چهارم آذر گفت که فکر میکند دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بسیار نزدیک شده است، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.
دونالد ترامپ در مراسمی به مناسبت عید شکرگزاری در کاخ سفید گفت: «ما به آن خواهیم رسید».
پیش از این اظهارات، یک مقام اوکراینی از چارچوب توافق صلح با روسیه حمایت کرد، اما گفت که برخی از مسائل حساس هنوز نیاز به اصلاح دارند.
آقای ترامپ همچنین در پستی در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث سوشیال، نوشت که به استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، مأموریت داده است تا با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در مسکو دیدار کند، به این امید که طرح صلح واشینگتن برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نهایی شود.
او افزود: «تنها چند نکتهٔ مورد اختلاف باقی مانده است».
رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد دن دریسکول، وزیر ارتش ایالات متحده، نیز قرار است با طرف اوکراینی دیدار کند.
ایالات متحده هفتهٔ گذشته پیشنویس طرحی ۲۸ مادهای را به اوکراین ارائه کرد که بر اساس گزارشها، نگرانیهایی در کییف و کشورهای اروپایی برانگیخت.
بر اساس این طرح، امتیازات گستردهای از سوی اوکراین به روسیه داده میشد و به نظر میرسید که بازتابدهندهٔ بسیاری از خواستههای کرملین، از جمله تسلیم مناطق دونتسک و لوهانسک اوکراین معروف به «دونباس» و شبهجزیرهٔ کریمه، و همچنین کوچک شدن ارتش اوکراین باشد.
این طرح همچنین به مسکو اجازه میداد تا به گروه هفت کشور صنعتی بازگردد و تحریمهای غرب علیه کرملین نیز به تدریج کاهش یابد.
اما واشینگتن و کییف پس از مذاکرات فشرده در ژنو با حضور مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کردند که «پیشرفت معناداری» حاصل شده و چارچوب تازه، «تمامیت ارضی اوکراین» را حفظ میکند.
اورسلا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز سهشنبه گفت رهبران کشورهای اروپایی حامی اوکراین در یک تماس ویدئویی با وزیر خارجه ایالات متحده، بر ادامهٔ فشار بر روسیه با تحریمها تأکید کردند.
او در پستی در شبکهٔ ایکس نوشت: «از آنجا که فشار تنها اهرمی است که روسیه به آن پاسخ میدهد، ما آن را افزایش خواهیم داد تا زمانی که شاهد تمایل واقعی به مشارکت در مسیری به سوی صلح باشیم».
رئیس کمیسیون اروپا گفت که ائتلاف به حمایت از اوکراین ادامه خواهد داد و نکته اصلی در مذاکرات، تأمین مالی اوکراین است که شامل استفاده از داراییهای مسدودشدهٔ روسیه میشود.
رئیسجمهور فرانسه نیز روز سهشنبه هشدار داد که روسیه نشانهای از تمایل به آتشبس با اوکراین نشان نداده و خواستار «فشار مداوم» بر مسکو برای مذاکره شد.
امانوئل مکرون گفت: «بهوضوح هیچ تمایلی از سوی روسیه برای توافق با آتشبس دیده نمیشود».
او افزود: مسکو همچنین «تمایلی» به بحث دربارهٔ طرح اصلاحشدهٔ ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نشان نداده است.
مکرون همچنین پس از یک کنفرانس ویدئویی با متحدان اروپایی اوکراین و وزیر خارجه ایالات متحده، خواستار یک «ارتش قوی» و بدون «محدودیت» برای اوکراین شد تا مانع از حملهٔ دیگر روسیه شود.
یک «مقام بلندپایه آگاه» به خبرگزاری فرانسه گفته که آخرین نسخه از پیشنویس سند آمریکا برای پایان جنگ اوکراین، برای کییف «بهطور قابل توجهی بهتر شده است».
این مقام گفت: «اوکراین، آمریکا و اروپاییها طرح ایالات متحده را قابل اجرا کردهاند» و افزود که «این طرح بهطور قابل توجهی به سمت بهتر شدن تغییر کرده است».
او تصریح کرد: بر اساس این طرح، اوکراین میتواند سقف ارتش خود را تا ۸۰۰ هزار نیرو حفظ کند، در حالی که در پیشنویس اولیه، این سقف ۶۰۰ هزار نیرو بود.