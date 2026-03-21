رئیسجمهور ایالات متحده میگوید در حال بررسی «کاستن تدریجی» از عملیات نظامی علیه ایران و بهپایان بردن جنگ است.
دونالد ترامپ در مورد وضعیت تنگۀ هرمز هم گفت این آبراه حیاتی باید از سوی کشورهایی که از آن استفاده میکنند، نگهبانی و مراقبت شود.
رئیسجمهور آمریکا در مطلبی که در نخستین ساعات سال ۱۴۰۵ در شبکۀ اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» منتشر کرد، نوشت: «در حالیکه مشغول بررسی کاستن تدریجی از عملیات نظامی فوقالعادهمان در خاورمیانه در قبال رژیم تروریستی ایران و به نتیجهرساندن آن هستیم، به حصول اهدافمان هم بسیار نزدیک شدهایم».
دونالد ترامپ در این مطلب، فهرستی از اهداف مورد نظرش را هم برشمرده است: «۱- نابودی کامل توان موشکی ایران، لانچرها، و هر چیز دیگر مرتبط با آن. ۲- از بین بردن پایههای صنایع دفاعی ایران، ۳- حذف نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران، از جمله تسلیحات و تجهیزات پدافندی، ۴- اینکه هرگز به ایران اجازه ندهیم که به قابلیتهای هستهای، حتی نزدیک شود و همواره در موقعیتی باشد که ایالات متحده بتواند در صورت لزوم، بهسرعت و با قدرت واکنش نشان دهد، و ۵- به بهترین نحو از متحدان خاورمیانهای مان، شامل اسرائیل، عربستان سعودی، قطر، امارات متحدۀ عربی، بحرین، کویت و دیگران حمایت کنیم».
وبسایت خبری اکسیوس از قول یک مقام آمریکایی، که نامش ذکر نشده، نوشته که منظور رئیسجمهور ایالات متحده، پایان «فوری» جنگ نیست؛ بلکه این جنگ، «احتمالاً دو هفته دیگر» ادامه خواهد یافت.
رئیسجمهوری آمریکا در ادامه نوشته: «تنگۀ هرمز باید از سوی کشورهای دیگری که از آن استفاده میکنند، تحت نظارت و مراقبت قرار بگیرید. ایالات متحده از این آبراه استفاده نمیکند».
دونالد ترامپ البته تأکید کرده که در صورتیکه این کشورها از آمریکا کمک بخواهند، ایالات متحده به کمکشان خواهد شتافت؛ «اما وقتی که تهدید ایران از بین رفته باشد، عملاً نیازی به این موضوع نخواهد بود. ضمن اینکه، نگهبانی از این تنگه برای آنها، عملیات نظامی سادهای خواهد بود».
برخی ناظران معتقدند که این بخش از پیام تازۀ رئیسجمهور ایالات متحده، احتمالاً به مذاق برخی متحدان واشینگتن خوش نخواهد آمد.
رد احتمال آتشبس
ساعاتی پیش از انتشار پیام تازۀ دونالد ترامپ در «تروث سوشال»، رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده بود که علاقهای به اعلام آتشبس با ایران ندارد.
او در بیست و یکمین روز جنگ با ایران در گفتوگو با خبرنگاران در مقابل کاخ سفید گفت: «میتوانیم (با ایران) گفتوگو کنیم ولی من نمیخواهم آتشبس برقرار کنم. وقتی واقعاً طرف مقابل را بهطور کامل نابود میکنید، آتشبس اعلام نمیکنید».
آقای ترامپ در ادامه یادآوری کرد ایران نیروی دریایی، نیروی هوایی، تجهیرات نظامی و رادار ندارد و «رهبران آن در همه سطوح کشته شدهاند».
رئیسجمهور آمریکا ساعتی پیش از این سخنان هم در یک سخنرانی گفته بود در ایران رهبری باقی نمانده که ایالات متحده با او مذاکره کند.
دونالد ترامپ در بخش دیگری از گفتوگو با خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که آیا اسرائیل آمادگی این را دارد که پس از پایانیافتن اقدام نظامی آمریکا، جنگ با ایران را متوقف کند، گفت: «فکر میکنم بله».
رئیسجمهور ایالات متحده گفت: «ما کموبیش چیزهای مشابهی میخواهیم. میدانید ما چه میخواهیم؟ ما پیروزی میخواهیم. هر دوی ما، و به آن رسیدهایم».
دونالد ترامپ در عین حال مقامهای جمهوری اسلامی را بهدلیل اعدام سه معترض جوان در بامداد ۲۸ اسفند، «اوباش، حیوان و آدمهایی وحشتناک» نامید.
این سه مرد جوان، از جمله یک کشتیگیر ۱۹ ساله و ملیپوش، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال جاری بودند که به اتهام «محاربه» و «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا در جریان آن اعتراضات، اعدام شدند.
تبریک نوروز به «آمریکاییها»
در تحولی دیگر، رئیسجمهور ایالات متحده با انتشار پیامی در وبسایت کاخ سفید، فرا رسیدن نوروز را به همۀ «آمریکاییهایی که آنرا جشن میگیرند»، تبریک گفت.
دونالد ترامپ در این پیام تأکید کرده که «در حالی که به مأموریت بهحق خود در خاورمیانه ادامه میدهیم، دعا میکنم این نوروز موجب ترویج صلح و کرامت انسانی در سرزمین آمریکا و سراسر جهان شود و سال پیش رو سرشار از برکت باشد».
روسای جمهوری و سایر مقامهای ایالات متحده، عموماً در پیامهای نوروزی خود، مردم ایران و سایر کشورهایی که نوروز را گرامی میدارند را خطاب قرار میدهند؛ در حالیکه دونالد ترامپ، در پیام امسال، این مناسبت را مستقیماً و صرفاً به «آمریکاییهایی» که آنرا جشن میگیرند، تبریک گفته و با وجود اشاره به آغاز «سال نو ایرانی»، از ایران و ایرانیان نام نبرده است.
رئیسجمهوری ایالات متحده، یکسال پیش و در آستانه نوروز ۱۴۰۴، این عید باستانی را به همه کسانی که در آمریکا و در سراسر جهان جشن میگیرند تبریک گفته بود.