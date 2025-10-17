رئیسجمهوری آمریکا میگوید دادن موشکهای تاماهاوک به اوکراین در حال حاضر اقدامی زودهنگام است و ابراز امیدواری کرد که پیش از آن بتواند صلح با روسیه را برقرار کند.
دونالد ترامپ روز جمعه ۲۵ مهر هنگام دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در اتاق کابینهٔ کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «امیدوارم به آنها نیازی نباشد. امیدوارم بتوانیم بدون اینکه حتی به تاماهاوکها فکر کنیم، این جنگ را به پایان برسانیم».
او در عین حال به نگرانیها دربارهٔ آمادگی نظامی ایالات متحده اذعان کرد و گفت ادامه حمایتها ممکن است توان دفاعی خود آمریکا را تحت فشار قرار دهد.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به این پرسش که اگر کشورش وارد درگیری شود و خود به موشکهای تاماهاوک نیاز پیدا کند چه خواهد کرد، گفت: «این خودش یک مشکل است. ما به موشکهای تاماهاوک و خیلی چیزهای دیگری هم که در چهار سال گذشته برای اوکراین فرستادهایم نیاز داریم. ما چیزهای زیادی به آنها دادهایم».
دونالد ترامپ که روز پنجشنبه خبر داده بود قرار است برای پایان دادن به جنگ اوکراین طی دو هفتهٔ آینده در مجارستان با ولادیمیر پوتین دیدار کند، این بار اعلام کرد که این دیدار احتمالاً بهصورت رودررو و بدون حضور مستقیم اوکراین برگزار خواهد شد.
او در عین حال با اشاره به زلنسکی و پوتین گفت: «این دو رئیسجمهور از هم کینه دارند و من بیراه نمیگویم اگر بگویم وضعیت بسیار، بسیار دشواری است».
روسایجمهور آمریکا و روسیه پیشتر در ماه اوت در آلاسکا با هم دیدار کرده بودند که آقای زلنسکی در آن حضور نداشت و به نتیجهٔ ملموسی برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین منتهی نشد.
با این حال آقای ترامپ روز جمعه گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور پوتین میخواهد جنگ را تمام کند». اما ولودیمیر زلنسکی نظر متفاوتی داشت و گفت پوتین «هنوز برای صلح آماده نیست».
اوکراین طی هفتههای اخیر از واشینگتن خواسته است موشکهای تاماهاوک در اختیارش بگذارد، با این استدلال که این موشکها میتوانند به کییف کمک کنند تا با افزایش فشار، روسیه را وادار به پایان دادن به تهاجم خشونتبار سهونیمسالهاش کند.
یوری اوشاکوف، دستیار کرملین، روز پنجشنبه گفت که ولادیمیر پوتین به دونالد ترامپ گفته است ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین «به روند صلح و روابط آمریکا و روسیه آسیب میزند».
برد موشکهای تاماهاوک ۲۵۰۰ کیلومتر است و به اوکراین اجازه میدهد تا اهدافی مانند پالایشگاههای نفت را حتی در بخش آسیایی روسیه هدف قرار دهد.
ولادیمیر پوتین در فوریهٔ ۲۰۲۲ دستور حملهای تمامعیار به اوکراین را صادر کرد و آن را «عملیات ویژهٔ نظامی» برای غیرنظامیسازی این کشور و جلوگیری از گسترش ناتو توصیف کرد.
کییف و متحدان اروپاییاش میگویند این جنگ تلاشی غیرقانونی برای تصرف سرزمین است که دهها هزار قربانی غیرنظامی و نظامی بر جای گذاشته و ویرانی گستردهای به بار آورده است.
روسیه اکنون حدود یکپنجم از خاک اوکراین را در اشغال دارد که بخش عمدهای از آن بر اثر نبردها ویران شده است.