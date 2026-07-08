رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه ۱۷ تیرماه، ساعاتی پس از حملات این کشور به ایران، با انتقاد شدید از مقام‌های جمهوری اسلامی گفت فکر می‌کند تفاهم‌نامه اخیر و آتش‌بس با ایران به پایان رسیده است و او دیگر نمی‌خواهد با آن‌ها تعامل کند.

دونالد ترامپ که در کنار مارک روته، دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، در آنکارا با خبرنگاران صحبت می‌کرد، مقام‌های ایران را «شرور، بیمار و فریبکار» خواند و گفت: «آن‌ها آشغال هستند».

رئیس‌جمهور آمریکا حملات بامداد چهارشنبه این کشور به ایران را چندین برابر قدرتمندتر از دفعات قبل خواند و گفت: «به آن‌ها گفتیم بروید و کارهای تشییع جنازه‌تان را انجام دهید. و به جای آن، دیروز شروع به شلیک موشک و پهپاد به کشتی‌ها کردند. بنابراین ما دیشب خیلی محکم به آن‌ها ضربه زدیم، خیلی شدید. ۲۰ برابر شدیدتر».

او مقام‌های ایران را متهم کرد که به‌دنبال کشتن‌اش هستند و گفت من سال‌هاست که نفر اول فهرست آن‌ها هستم. آقای ترامپ در عین حال گفت «تا این‌جا، فکر می‌کنم کمی خوش‌شانس بوده‌ام، اما شاید این خوش‌شانسی خیلی دوام نیاورد».

رئیس‌جمهور ایالات متحده گفت حاکمان ایران صدها هزار نفر از جمله هزاران هزار سرباز آمریکایی را کشته‌اند و تاکید کرد: «ما به آن‌ها اجازه نخواهیم داد سلاح هسته‌ای داشته باشند چون دیوانه هستند».

ترامپ افزود: «آن‌ها دروغگو هستند. ما به توافق می‌رسیم. همه موافق‌اند. هیچ سلاح هسته‌ای‌ای در کار نیست. ما توافق می‌کنیم».

او تصریح کرد: «آن‌ها بیرون می‌روند، با رسانه‌ها صحبت می‌کنند و می‌گویند ما حتی اصلاً درباره‌اش هم حرف نزده‌ایم. یک مشکلی دارند. دیوانه‌اند».

ترامپ گفت از مقام‌های جمهوری اسلامی «اصلاً خوشش نمی‌آید» و ایالات متحده «وقت زیادی را با مقام‌های ایران تلف کرده‌» و «آن‌ها بی‌کفایت هستند».

رئیس‌جمهور آمریکا با این حال درباره ادامه گفت‌وگوها با ایران گفت مذاکره‌کنندگان آمریکایی می‌توانند با آن‌ها صحبت کنند اما «تا جایی که به من مربوط می‌شود، سروکله زدن با آن‌ها فقط اتلاف وقت است».

او در صحبت‌هایش با توصیف مقام‌های ایران به عنوان «سرطان» گفت: «باید سرطان را زود ریشه‌کن کنید. و این احساسی است که من دارم».

ایالات متحده و اسرائیل در ۹ اسفند پارسال حملات گسترده‌ای به ایران انجام دادند که ۴۰ روز طول کشید و در جریان آن شماری از مقام‌های بلندپایه سیاسی و نظامی ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شدند و بسیاری از پایگاه‌های نظامی آن هدف قرار گرفتند.

ایران و آمریکا در اردیبهشت‌ماه تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن طرفین بر سر آتش‌بس و انجام مذاکرات برای حل‌وفصل برنامه هسته‌ای تهران طی ۶۰ روز توافق کردند.

قطع روابط تجاری با اسپانیا

دونالد ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تکرار انتقادهایش از کشورهای عضو ناتو در عدم کمک به آمریکا در جریان جنگ اخیر با ایران، اسپانیا را «شریک بسیار بدی» در ناتو خواند و گفت: «ما دیگر نمی‌خواهیم هیچ تجارتی با اسپانیا داشته باشیم».

او از اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، خواست که روابط تجاری آمریکا با اسپانیا را قطع کند.

در واکنش به این اظهارات، دفتر نخست‌وزیر اسپانیا گفت که این کشور تهدید دونالد ترامپ را «با آرامش و به طور عادی» در نظر می‌گیرد.

در این بیانیه گفته شد: «کشور ما روابط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فوق‌العاده‌ای با ایالات متحده دارد و قصد ما تغییر این وضعیت نیست».

اسپانیا در جریان جنگ اخیر با ایران اجازه استفاده ارتش آمریکا از پایگاه‌ها و حریم‌ هوایی این کشور را نداد. آمریکا دو پایگاه هوایی در اسپانیا دارد.