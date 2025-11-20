دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، قرار است روز جمعه ۳۰ آبان با زهران ممدانی، شهردار منتخب نیویورک، در کاخ سفید دیدار کند.

این دیدار اولین ملاقات رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه با شهردار منتخب نیویورک است که در جریان کارزار انتخاباتی‌اش خود را «دموکرات سوسیالیست» معرفی کرده بود.

زهران ممدانی و دونالد ترامپ بارها از یکدیگر انتقاد کرده‌ بودند، و رئیس‌جمهور آمریکا در جریان انتخابات شهرداری نیویورک، از اندرو کومو، حریف ممدانی، حمایت کرده بود.

ممدانی نیز بارها از سیاست‌های دولت ترامپ در زمینۀ حمایت از اسرائیل در جریان جنگ غزه و محدودیت‌های مهاجرتی انتقاد کرد.

رئیس‌جمهوری آمریکا روز چهارشنبه ۲۸ آبان در شبکهٔ اجتماعی خود، تروث‌ سوشال، نوشت: «ما توافق کردیم این دیدار روز جمعه ۲۱ نوامبر در دفتر بیضی‌ [کاخ سفید] برگزار شود».

او افزود که ممدانی «خواستار این دیدار شده است».

ممدانی نیز اوایل این هفته به خبرنگاران گفت که تیم او با کاخ سفید تماس گرفت تا ملاقات با ترامپ را هماهنگ کند. سخنگوی ممدانی روز چهارشنبه اعلام کرد شهردار منتخب قصد دارد با ترامپ دیدار و دربارۀ موضوعاتی چون «امنیت عمومی و اقتصادی و برنامه‌های صرفه‌جویی تبادل نظر کند».

ترامپ در طول کارزار انتخاباتی شهرداری نیویورک تهدید کرده بود که اگر ممدانی برنده شود، این ابرشهر را از میلیاردها دلار بودجهٔ فدرال محروم خواهد کرد. بودجهٔ فدرال نیویورک برای سال مالی آینده، ۷.۴ میلیارد دلار اعلام شده است که حدود ۶.۴ درصد از کل هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد.

از زمان مطرح‌شدن نام ممدانی ۳۴ ساله برای پست شهرداری نیویورک، ترامپ او را «کمونیست» نامیده است. ممدانی نیز مقابله با اقدامات رئیس‌جمهور ۷۹ ساله در این شهر، به‌ویژه در زمینهٔ امور مهاجرتی، را به عنوان محور اصلی کارزار موفق خود قرار داد.

خبرگزاری فرانسه نوشته که ترامپ و ممدانی هر دو در منطقه کوئینز نیویورک بزرگ شده‌اند، اما وجه اشتراک‌شان به همین جا ختم می‌شود.

ترامپ پیش از این با تمسخر نام ممدانی و تلفظ اشتباه نام او گفته بود: «مندامی، هر جهنمی که اسمش هست». ممدانی هم در تجمع پیروزی خود در اوایل این ماه، ترامپ را مورد خطاب قرار داد و گفت: «دونالد ترامپ، از آن‌جا که می‌دانم داری تماشا می‌کنی، چهار کلمه برایت دارم؛ صدای تلویزیون را بلند کن!»

کارولین لویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، بعداً تأیید کرد که رئیس‌جمهور واقعاً سخنرانی ممدانی را تماشا کرده است.

شهردار جدید نیویورک قرار است روز اول ژانویه ۲۰۲۶ سوگند یاد کند.