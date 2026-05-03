دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد قرار است «طرحی را که ایران تازه فرستاده است» بررسی کند و در عین حال گفت به نظرش این طرح هم قابل قبول نخواهد بود.
او در شبکه اجتماعی خود، تروث سوشال نوشت حکومت جمهوری اسلامی «هنوز برای آنچه در ۴۷ سال گذشته بر سر بشریت و جهان آورده بهای کافی نپرداخته» و از این رو بعید است که این طرح هم قابل قبول باشد.
رئیسجمهور آمریکا توضیح بیشتری درباره این طرح تازه نداده است.
در همین زمینه خبرنگار وبسایت اکسیوس پیامی در شبکه ایکس «به نقل از دو منبع» نوشت که طرح تازه ایران شامل دو ضربالاجل یک ماهه است: ماه اول مذاکره با هدف بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به محاصره دریایی از طرف آمریکا و پایان قطعی و رسمی جنگ در ایران و لبنان، و پس از این توافق، در ماه دوم گفتوگو درباره فعالیت هستهای ایران و تلاش برای رسیدن به توافقی در این زمینه.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، «تضمین عدم تجاوز نظامی، بیرون بردن نیروهای نظامی آمریکا از محیط پیرامونی ایران، رفع محاصره دریایی، آزادسازی داراییهای بلوکه شده ایران، پرداخت غرامت، لغو تحریمها و پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، و سازوکار جدید تنگه هرمز» از جمله موارد «پیشنهاد ۱۴ بندی» ایران است.
هنوز هیچ مقام رسمی از طرف ایران این پیشنهادات را تأیید نکرده است.
پنجشنبه گذشته، ایران خبر داد که طرحی را از طریق پاکستان، میانجی مذاکرات، به دست آمریکا رسانده است. یک روز بعد، ترامپ بدون ارائه جزئیات در گفتوگو با خبرنگاران گفت که این طرح رضایتش را جلب نکرده است.
به این ترتیب اگر رئیسجمهور آمریکا طرح جدید را هم رد کند، این دومین طرح جمهوری اسلامی خواهد بود که در کمتر از یک هفته گذشته رد میشود.
در مقابل رسانههای نزدیک به حکومت ایران روز یکشنبه پیامی از سازمان اطلاعات سپاه را منعکس کردهاند که در آن آمده دونالد ترامپ «باید بین عملیات غیرممکن یا توافق بد با ایران انتخاب کند».
این سازمان امنیتی مدعی شده که تصمیمگیری برای ایالات متحده «محدود» شده است.
رئیسجمهور آمریکا بعد از شکست خوردن دور اول مذاکرات ایران و آمریکا بعد از آتشبس، دستور محاصره دریایی ایران را صادر کرد. هفته گذشته یک مقام کاخ سفید گفت که ممکن است این محاصره «چند ماه» طول بکشد.
آقای ترامپ قصد دارد این محاصره را حفظ کند تا ایران با امضای توافق مدنظر واشینگتن موافقت کند.
تأکید ترامپ بر کاهش «شدید» شمار نیروهای آمریکایی در آلمان
رئیسجمهور آمریکا همچنین روز شنبه بر تصمیم واشینگتن برای کاهش شدید شمار نیروهای آمریکایی در آلمان تأکیدی مضاعف کرد.
پنتاگون روز جمعه کاهش پنج هزار نفری نیروها را اعلام کرده بود، اما ترامپ روز شنبه به خبرنگاران گفت: «ما قرار است بهشدت کم کنیم، و خیلی بیشتر از پنج هزار نفر کاهش میدهیم.» او توضیح بیشتری نداد.
این اقدام پس از مشاجره میان ترامپ و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، صورت میگیرد؛ مرتس روز دوشنبه گفته بود ایران در میز مذاکره واشینگتن را «تحقیر» میکند.
ترامپ در واکنش گفت مرتس «فکر میکند داشتن سلاح هستهای برای ایران اشکالی ندارد، او نمیداند درباره چه صحبت میکند.»
شان پارنل، سخنگوی پنتاگون، روز جمعه گفت انتظار میرود خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از آلمان «طی شش تا دوازده ماه آینده تکمیل شود».
ناتو اعلام کرد که «با ایالات متحده در حال همکاری است تا جزئیات تصمیم آنها درباره آرایش نیروها در آلمان را درک کند».
این در حالی است که وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه بعد از گفتوگو با همتای ایرانی خود گفت که برلین و واشینگتن درباره تهران هدف مشترکی را دنبال میکنند: «ایران باید بهطور کامل و قابل راستیآزمایی از سلاحهای هستهای صرفنظر کند و فوراً تنگه هرمز را باز کند».