یک کمیسیون مستقل وابسته به سازمان ملل متحد در تازهترین گزارش درباره جنگ اسرائیل در غزه، این کشور را متهم کرد که عامدانه کودکان فلسطینی را هدف قرار میدهد.
گزارش گروه مستقل گزارشگران سازمان ملل آنچه را که اقدام «عمدی» در هدف قرار دادن کودکان نامیده، عامل کلیدی در «نسلکشی جاری» در این باریکه دانسته است؛ گزارشی که با خشم شدید اسرائیل روبهرو شده و آن را «سراسر دروغ و افترا» خوانده است.
با این حال، این گزارشگران نوشتهاند بر اساس شواهدی که یافتهاند به این باور رسیدهاند که کودکان فلسطینی عامدانه توسط نیروهای اسرائیلی هدف قرار گرفته و کشته شدهاند.
گزارش میگوید این رویکرد در قبال کودکان، وجود «نیت نسلکشی» در میان مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل را برای «نابودی گروه بزرگتر فلسطینیان غزه» اثبات میکند.
این کمیسیون سه نفره با تأکید بر اینکه گزارش تهیه شده به منزلهٔ بیان موضع رسمی سازمان ملل متحد نیست، شهریور پارسال در حالی که دومین سال از جنگ غزه پشت سر گذاشته شده بود، اسرائیل را به «ارتکاب نسلکشی» در غزه متهم کرد.
آن گزارش مدعی بود که نخستوزیر اسرائیل نقش محرکه در این وضعیت داشته است. اسرائیل شهریور پارسال نیز آن گزارش را رد کرد.
اما تیم گزارشگران در گزارش تازه و مشروحتر خود که دوم تیرماه منتشر شد، نوشت ماهیت سیستماتیک عملیات نظامی اسرائیل در مقیاس گسترده ادامه داشته که عاقبت آن مرگ، زخمی شدن و وارد آمدن آسیبهای روحی بیسابقه به کودکان غزه بوده است.
آنها آنچه را که «دلایل معقول» نامیدند، اساس اتهام خود به مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل در «ارتکاب جنایت نسلکشی» در غزه عنوان کردند.
گزارشگران مدعی شدند که با وجود بالا رفتن تلفات کودکان، اسرائیل کماکان از مهمات و سلاحهایی که قدرت تخریب بالا دارد، برای هدف قرار دادن مناطق مسکونی و پرجمعیت استفاده میکند؛ امری که به گفته آنها نشان میدهد نیروهای امنیتی اسرائیل «تمامی جمعیت غیرنظامی» غزه را با حماس و سایر گروههای مسلح مرتبط میدانند.
گزارش این گروه بررسی رویدادهای سالهای اخیر غزه بر روح و روان و زندگی حقیقی کودکان غزه بوده و به این باور رسیده که این شرایط تحمیلی، به مرگ کودکان منجر شده است که میتوانست قابل پیشگیری باشد.
گزارش از گرسنگی دادن به عنوان «یک شیوه جنگی» یاد کرده است، به حملات به بیمارستانها و زایشگاهها اشاره کرده و افزوده که مدارس نیز هدف حملات مکرر بوده و تعطیلی اجباری مدرسهها توانایی کودکان را برای یادگیری به طور سیستماتیک مختل کرده؛ روندی که «تخریب بنیانهای فکری و اجتماعی جامعه فلسطین را در پی آورده است».
گزارش از جمله به این موارد در مورد غزه اشاره دارد: «ترومای جمعی، یتیمی، جدایی اجباری، معلولیتها، آوارگیهای پیدرپی، گرسنگی و فروپاشی آموزش و مراقبتهای بهداشتی»؛ در یک کلام: وضعیتی که نمیگذارد کودک در این باریکه محصور «کودکی» کند و اثرات آن را نیز در بقیه عمرش با روان رنجور خود به دوش خواهد کشید.
کودکان کرانه باختری «گرفتار خشونت دوگانه»
کمیسیون مستقل سازمان ملل غیر از نوار غزه، وضعیت کودکان در کرانه باختری را نیز بررسی کرده و به اثرات رویدادهای امنیتی و درگیریهای دائمی میان نیروهای امنیتی فلسطینی و شهرکنشینهای کرانه باختری با فلسطینیان بومی و کودکان این منطقه پرداخته است.
گزارش در این بخش نیز به عواقب روحی و روانی چنین زندگی پرفشاری بر کودکان و مرگومیر در این درگیریها اشاره دارند.
گروه گزارشگران نوشت حملات نظامیان و شهرکنشینها در کرانه باختری در حالی است که اسرائیل بهدلیل تسلط بر این اراضی، از نظر قانونی مسئول جان ساکنان آن است اما این مسئولیت را به جا نمیآورد.
گزارش گفته که پسران نوجوان در زندانها و بازداشتگاههای اسرائیل هدف شکنجه و بدرفتاری هستند؛ به مواردی از «خشونت جنسی و آزار جنسیتی» هنگام «بازداشت و دستگیری» آنها اشاره دارد و لزوم لخت شدن بازداشتیها را یکی از نشانههای این اتهام دانسته است.
کمیسیون پیش از جنگ غزه برپا شد
کمیسیون مستقل تحقیق سازمان ملل پنج سال پیش از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای بررسی تحولات در سرزمینهای فلسطینی و اقدامات اسرائیل برپا شد. آن زمان هنوز جنگ غزه رخ نداده بود.
ریاست کمیسیون تحقیق در مورد وضعیت کودکان غزه و کرانه باختری با قاضی سرینیواسان مورالیدهار از هند است. او دوم تیرماه هنگام ارائه گزارش، اسرائیل را متهم کرد که با هدف قرار دادن کودکان عملاً به آینده مردم فلسطین حمله میکند.
گزارش تصریح میکند که در دو سال نخست جنگ غزه، ۲۰ هزار و ۱۷۹ کودک کشته و بیش از ۴۴ هزار کودک نیز زخمی شدهاند.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل، هفته گذشته گزارش داد از زمان برقراری آتشبس بین ارتش اسرائیل و گروه حماس در مهرماه پارسال، نیز دستکم ۲۶۵ کودک دیگر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدهاند؛ تلفاتی که در نتیجه اصابت گلوله، بمب یا انفجار ریزپرندههایی بوده که ارتش اسرائیل برای عملیات علیه شبهنظامیان حماس پرتاب میکند.
اما یونیسف گفته است: کودکان در زیر چادرهایی که در دورهٔ جنگ در آن اسکان یافتهاند، در مدارس یا حتی هنگام فوتبال و ماهیگیری در آبهای مدیترانه نیز کشته شدهاند.
«دستور کار ضد اسرائیلی» و «سراسر افترا»
هیئت نمایندگی اسرائیل در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو، جایی که گزارش بازرسان در آن منتشر شد، سند را «افترای دروغین» و یک غرضورزی دیگر برای بیاعتبار کردن اسرائیل نامید.
دانی دنون، سفیر اسرائیل در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، نیز گفت این سند سیاسی ادامه «دستور کار ضد اسرائیلی» است که نویسندگان آن به جای پرداختن به «جنایات حماس» و «قتل عام» هفتم اکتبر، کماکان میخواهند اسرائیل را هدف قرار دهند.
دولت بنیامین نتانیاهو هم گزارش را سراسر «افترا» خوانده و نویسندگان گزارش را متهم کرده که «تاکتیکهای وحشیانه گروه افراطی حماس را نادیده گرفتهاند»؛ گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تروریستی شناخته شده و مهر ۱۴۰۲ با حمله به اسرائیل، جنگ این کشور در غزه را رقم زدند.
اسرائیل تاکید کرده که این حماس بود که «بیرحمانه به کودکان اسرائیلی حمله کرد و باکی نداشت که از کودکان فلسطینی نیز به عنوان سپر انسانی عملیاتش در غزه سوء استفاده کند».
وزارت خارجه اسرائیل در بیانیهاش افزود گزارش «سراسر افترا» یک کار «تبلیغاتی دیگر» بود مانند گزارشهای «اهانتبار و شنیع» پیشین، و افزود کمیسیون یادشده «یک سازوکار اساسا ناقص» است که «به جای حقیقتیابی که میبایست مأموریت اصلیاش باشد»، با ادعاهایی بدون«تایید معتبر» وسواس دارد که اسرائیل را بدنام کند.
اسرائیل همچنین یادآوری کرده که این حماس است که کمکهای بشردوستانه و حتی سوختی را که برای بیمارستانهای غزه ارسال میشود، مصادره میکند.