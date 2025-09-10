رئیس کمیسیون اروپا خواستار تحریم اسرائیل شد

اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز چهارشنبه اعلام کرد که برای اعمال تحریم‌ها و تعلیق بخشی از تجارت با اسرائیل به دلیل جنگ غزه اقدام خواهد کرد؛ موضعی که چرخشی آشکار در سیاست‌های او به‌عنوان یکی از حامیان دیرینه بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، محسوب می‌شود.

اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو در قبال جنگ اسرائیل و فلسطینیان عمیقاً دچار اختلاف است و هنوز مشخص نیست اکثریتی برای حمایت از این تحریم‌ها و اقدامات تجاری وجود داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فون درلاین روز چهارشنبه ۱۹ شهریور همچنین از تشکیل «گروه اهداکنندگان فلسطین» در ماه آینده خبر داد که بخشی از آن به بازسازی نوار غزه اختصاص خواهد یافت. او گفت: «رخدادهای غزه و رنج کودکان و خانواده‌ها وجدان جهان را تکان داده است.»

وزارت بهداشت غزه اعلام کرده از ۲۲ اوت تاکنون ۱۲۶ فلسطینی، از جمله ۲۶ کودک، به دلیل سوءتغذیه جان باخته‌اند. فون درلاین در پارلمان اروپا تأکید کرد: «قحطی‌دادن عمدی هرگز نباید سلاح جنگ باشد. به خاطر کودکان، به خاطر انسانیت، این باید متوقف شود.» این سخنان با تشویق نمایندگان روبه‌رو شد.

در واکنش، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه‌های اجتماعی نوشت که فون درلاین «تسلیم فشارهایی شده که روابط اسرائیل و اروپا را تضعیف می‌کند» و این اقدام «حماس را جسورتر خواهد کرد.»

این موضع‌گیری یک روز پس از هشدار ارتش اسرائیل به ساکنان شهر غزه برای تخلیه منطقه اعلام شد. اسرائیل این بخش را آخرین پایگاه اصلی گروه افراطی حماس می‌داند؛ جایی که صدها هزار نفر از مردم فلسطین همچنان با شرایط قحطی زندگی می‌کنند. حدود یک میلیون فلسطینی، یعنی نیمی از جمعیت نوار غزه، در شمال این منطقه ساکن هستند.

فون درلاین همچنین گفت قصد دارد حمایت‌های مالی کمیسیون اروپا از اسرائیل را متوقف کند. او توضیح داد این اقدام بدون نیاز به تأیید ۲۷ کشور عضو انجام خواهد شد و شامل همکاری با جامعه مدنی اسرائیل و نهادهایی مانند «یـَـد وشـِـم»، بنیاد حفظ اسناد و آثار نسل‌کشی هولوکاست، نخواهد شد.

جنگ غزه در حالی به دومین سالگرد خود نزدیک می‌شود که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، زمانی که شبه‌نظامیان حماس ۲۵۱ نفر را ربودند و ۱۲۰۰ نفر، عمدتاً غیرنظامی اسرائیلی، را کشتند، آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را در فهرست تروریستی خود قرار داده‌اند.

اسرائیل در حملات تلافی‌جویانه خود بیش از ۶۴ هزار فلسطینی را کشته است. به گفته سازمان ملل، حدود نیمی از قربانیان زنان و کودکان هستند و نزدیک به ۹۰ درصد از جمعیت دو میلیونی غزه آواره شده‌اند.