دولت ترامپ، دیپلمات‌های ایرانی مستقر در نیویورک یا بازدیدکننده از فروشگاه‌های عمده‌فروشی مانند کاستکو را از خرید در آن‌ها منع کرده است.

خرید کالاهای لوکس در ایالات متحده بدون اجازه خاص از وزارت خارجه نیز برای دیپلمات‌‌های جمهوری اسلامی ممنوع شده است.

به گزارش روز دوشنبه ۳۱ شهریور خبرگزاری آسوشیتدپرس، در اطلاعیه‌هایی که قرار است این هفته در روزنامهٔ فدرال رجیستر منتشر شود، دفتر ماموریت‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که عضویت دیپلماتیک در فروشگاه‌های عمده‌فروشی و همچنین توانایی دیپلمات‌ها برای خرید اقلامی مانند ساعت، خز، جواهرات، کیف دستی، کیف پول، عطر، تنباکو، الکل و خودرو، «مزیت» محسوب می‌شود که نیاز به تأیید دولت ایالات متحده دارد.

با این حال، تنها کشوری که دیپلمات‌های آن به طور خاص هدف قرار گرفته‌اند، ایران است.

فروشگاه‌هایی مانند کاستکو مورد علاقهٔ دیپلمات‌های ایرانی اعزامی به نیویورک و بازدیدکننده از آن بوده‌اند، زیرا آن‌ها می‌توانند مقادیر زیادی از محصولاتی را که در کشور تحریم‌زدهٔ خود موجود نیست، با قیمت‌های نسبتاً ارزان خریداری کرده و به ایران بفرستند.

آسوشیتدپرس می‌افزاید این اقدام گام دیگری در سخت‌گیری دولت ترامپ در مورد روادید، از جمله برای رهبران و دیپلمات‌هایی است که به دنبال مأموریت در سازمان ملل هستند.

در حالی که رهبران جهان این هفته برای شرکت در نشست سالانه و مهم این نهاد بین‌المللی گرد هم می‌آیند، محدودیت‌های جدید ایالات متحده به طور دائم شامل هر دیپلمات ایرانی می‌شود که در تمام طول سال نمایندهٔ جمهوری اسلامی در سازمان ملل است.

این تصمیمات که روز دوشنبه به صورت آنلاین منتشر شد و قرار است روز سه‌شنبه چاپ شود، می‌گوید دیپلمات‌های ایرانی و بستگان آن‌ها باید «قبل از اخذ یا حفظ عضویت در هر فروشگاه عمده‌فروشی در ایالات متحده، از جمله کاستکو، سامز کلاب یا بی‌جیز کلاب، و تهیهٔ اقلام از این دست فروشگاه‌های عمده‌فروشی به هر طریقی، از وزارت خارجه تأییدیه بگیرند».

کلیفتون سیگروز، رئیس دفتر مأموریت‌های خارجی وزارت خارجه آمریکا، گفت علاوه بر این، دیپلمات‌های ایرانی در ایالات متحده باید مجوز خرید اقلام لوکس به ارزش بیش از ۱۰۰۰ دلار و وسایل نقلیه به ارزش بیش از ۶۰ هزار دلار را نیز دریافت کنند.

اقلامی که به عنوان «کالاهای لوکس» تعریف شده‌اند شامل ساعت، پوشاک و لوازم جانبی چرمی، پوشاک و لوازم جانبی ابریشمی، کفش، پوست خز و خز مصنوعی، کیف دستی، کیف پول، خودنویس، لوازم آرایشی، عطر و اسپری توالت، آثار هنری، عتیقه‌جات، فرش، قالیچه، ملیله‌دوزی، مروارید، جواهرات، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی یا جواهرات حاوی آن‌ها، فلزات گرانبها، لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی، اقلام ورزشی تفریحی، آلات موسیقی، سیگار و سیگار برگ، شراب، مشروبات الکلی و آبجو می‌شوند.

دولت ترامپ پیش از این صدور روادید برای محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، و هیئت بزرگ همراهش را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رد کرده است. علاوه بر ایران، دولت همچنین در حال بررسی اعمال محدودیت‌هایی برای هیئت‌های سودان، زیمبابوه و برزیل بود.