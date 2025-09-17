فدرال رزرو آمریکا اولین کاهش نرخ بهره در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد

فدرال رزرو ایالات متحده برای اولین بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش داد و از کند شدن نرخ اشتغال خبر داد.

فدرال رزرو روز چهارشنبه ۲۶ شهریور نرخ بهرهٔ وام را ۲۵صدم کاهش داد و آن را به محدوده‌ای بین چهار تا ۴.۲۵ درصد رساند، در حالی که دو کاهش دیگر را در سال جاری در نظر دارد.

تنها استفن میران، عضو جدید فدرال رزرو که به عنوان مشاور اقتصادی ترامپ خدمت می‌کرد، به این تصمیم رأی مخالف داد. او طرفدار کاهش بیشتر نرخ بهره به میزان نیم درصد بود.

۱۱ عضو دیگر رأی‌دهنده کمیته بازار آزاد فدرال که نرخ بهره را تعیین می‌کند، به کاهش ۲۵صدم درصد رأی دادند.

این اولین جلسه تعیین نرخ بهره با حضور میران بود، که ریاست شورای مشاوران اقتصادی کاخ سفید را بر عهده داشت. او روز سه‌شنبه، درست قبل از شروع این گردهمایی دو روزه، و پس از تأیید سریع سنا در شب دوشنبه، سوگند یاد کرد.

بانک مرکزی با فشارهای رقابتی در تنظیم نرخ‌ بهره روبرو است، زیرا تعرفه‌های گستردهٔ ترامپ خطرات تورمی را تشدید می‌کند در حالی که بازار کار ضعیف می‌شود.

فدرال رزرو معمولاً نرخ‌ها را در سطوح بالاتر نگه می‌دارد تا تورم را به هدف دو درصدی خود بازگرداند، اما می‌تواند برای حمایت از بازار کار نیز نرخ‌ها را کاهش دهد.

فدرال رزرو روز چهارشنبه پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ را از ۱.۴ درصد در ماه ژوئن به ۱.۶ درصد افزایش داد.

این بانک هیچ تغییری در پیش‌بینی‌های بیکاری و تورم خود ایجاد نکرد.

ترامپ امسال فشار بر فدرال رزرو را تشدید کرده و بارها خواستار کاهش شدید نرخ‌ بهره شده و از جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، انتقاد کرده است.

ترامپ علاوه بر انتصاب میران در زمان بازنشستگی زودهنگام یکی دیگر از مقامات، اقدام به اخراج لیزا کوک، عضو فدرال رزرو، در ماه اوت کرد که می‌توانست منجر به یک دعوای حقوقی و مانع از حضور او در این گردهمایی شود.

در همین حال، میران به دلیل مرخصی گرفتن به جای استعفا از سمت خود در کاخ سفید، مورد انتقاد قانونگذاران دموکرات قرار گرفته است.