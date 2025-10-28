آمریکا و ژاپن توافقی در مورد عناصر خاکی نادر برای کاهش وابستگی به چین امضا کردند

دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و سانائه تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، توافقنامهای را برای تأمین عناصر خاکی کمیاب امضا کردند، زیرا هر دو کشور قصد دارند تسلط چین بر زنجیرهٔ تأمین برخی از قطعات الکترونیکی کلیدی را کاهش دهند.
رهبران دو کشور این اسناد را روز سهشنبه ششم آبان در کاخ آکاساکا در توکیو، و در حالی که سایر مقامات آنها را تشویق میکردند، امضا کردند.
رهبران آمریکا و ژاپن هیچ اشارهٔ مستقیمی به چین نکردند که بیش از ۹۰ درصد از عناصر خاکی کمیاب جهان را فرآوری میکند. سلطهٔ این کشور بر بازار عناصر کمیاب به منبع نگرانی هر دو کشور در مورد زنجیره تأمین مواد معدنی خود تبدیل شده است.
پکن اخیراً محدودیتهای صادراتی را گسترش داده است. قرار است ترامپ و شیجین پینگ، رئیسجمهور چین، روز پنجشنبه در حاشیهٔ همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه در کره جنوبی با هم دیدار کنند تا در مورد توافقی بر سر توقف تعرفههای شدیدتر ایالات متحده و کنترل صادرات عناصر خاکی کمیاب چین گفتوگو کنند.
کاخ سفید اعلام کرد که ژاپن و ایالات متحده از ابزارهای سیاست اقتصادی و سرمایهگذاری هماهنگ برای سرعت بخشیدن به «توسعهٔ بازارهای متنوع، نقدشونده و منصفانه برای مواد معدنی حیاتی و عناصر خاکی کمیاب» استفاده خواهند کرد و هدف آنها ارائهٔ پشتیبانی مالی به پروژههای تعیینشده در شش ماه آینده است.
در بیانیهای اضافه شد که هر دو کشور یک ترتیب ذخیرهسازی مکمل متقابل را در نظر خواهند گرفت و با سایر شرکای بینالمللی برای تضمین امنیت زنجیرهٔ تأمین همکاری خواهند کرد.
طبق گزارش گروه اوراسیا، در حالی که چین بر این حوزه تسلط دارد، ایالات متحده و میانمار به ترتیب ۱۲ و هشت درصد از استخراج جهانی عناصر خاکی کمیاب را کنترل میکنند و مالزی و ویتنام نیز چهار و یک درصد دیگر از فرآوری را پوشش میدهند.
تامین انرژی از ایالات متحده
به گفتهٔ منابع آگاه از مذاکرات، ژاپن متعهد به سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری در اقتصاد ایالات متحده شده که بخشی از توافق تجاری دوجانبهٔ گستردهتر است و میتواند شامل تولید برق و گاز طبیعی مایع و سایر حوزهها باشد.
پیش از سفر آسیایی ترامپ، ایالات متحده از خریداران انرژی روسیه، از جمله ژاپن، خواست تا واردات را متوقف کنند و تحریمهایی را علیه دو صادرکنندهٔ بزرگ نفت مسکو، روسنفت و لوکاویل، اعمال کرد تا کرملین را به میز مذاکره برای پایان دادن به جنگ در اوکراین بکشاند.
ژاپن در چند سال گذشته خرید گاز طبیعی مایع از ایالات متحده را افزایش داده است، زیرا تلاش میکند تا از تامینکنندهٔ اصلی خود استرالیا فاصله بگیرد و برای خاتمه یافتن قراردادهای تامین گاز طبیعی مایع از پروژه ساخالین-۲ روسیه که میتسویی و میتسوبیشی در سال ۲۰۰۹ به راهاندازی آن کمک کردند، آماده شود.
در ماه ژوئن، بزرگترین خریدار گاز طبیعی مایع در ژاپن موافقت کرد که سالانه تا ۵.۵ میلیون تن گاز طبیعی مایع از ایالات متحده را تحت قراردادهای ۲۰ ساله خریداری کند و تحویل آن از حدود سال ۲۰۳۰ آغاز شود. این تقریباً همان مقداری است که ژاپن سالانه از ساخالین-۲ وارد میکند.
ژاپن با معافیت از تحریمها، کمتر از یک درصد از نفت وارداتی خود را از روسیه تأمین میکند و بخش عمدهای از نفت مورد نیازش را از خاورمیانه وارد میکند.