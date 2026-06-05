یک قاضی فدرال آمریکا روز جمعه حکم داد که دولت ایالات متحده، مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرقانونی را به اجرا گذاشته است که مانع از آن شده‌اند افراد از ۳۹ کشور مختلف بتوانند دربارهٔ درخواست‌های پناهندگی، مجوز کار، گرین کارت و شهروندی خود پاسخ قطعی دریافت کنند.

جان مک‌کانل، قاضی ارشد دادگاه منطقه‌ای آمریکا در پراویدنسِ ایالت رود آیلند، مجموعه‌ای از سیاست‌های اتخاذشده توسط اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا (USCIS) را باطل کرد.

او گفت این سیاست‌ها افرادی از ده‌ها کشور آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین و خاورمیانه را در وضعیتی از «بلاتکلیفی حقوقی نامشخص» قرار داده است.

ایران یکی از این کشورها است و مهاجران و دانشجویان ایرانی بعد از اجرای این سیاست توسط دولت دونالد ترامپ در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی فدرال در حکم خود گفت این مهاجران تمامی مراحل قانونی تعیین‌شده از سوی کنگره را رعایت کرده‌اند و همچنین مقرراتی را که اداره مهاجرت آمریکا وضع کرده بود دنبال کرده‌اند، اما با این وجود «ماه‌ها در انتظار مانده‌اند، زیرا درخواست‌هایشان برای دریافت مزایا و امتیازات مهاجرتی از سوی اداره مهاجرت بررسی و تعیین تکلیف نمی‌شود.»

این قاضی که از سوی باراک اوباما، رئیس‌جمهور دموکرات پیشین آمریکا، منصوب شده بود، گفت دولت این سیاست‌ها را بدون اختیار قانونی و مقرراتی لازم اتخاذ کرده و تصمیم‌گیری‌هایش تحت تأثیر «نگرش‌های ضد مهاجرتی» قرار گرفته است؛ نگرش‌هایی که قانوناً نباید در فرایند تصمیم‌گیری این نهاد دخالت داشته باشند.

او در حکم خود نوشت: «تعلیق بررسی پرونده‌ها توسط اداره مهاجرت را نمی‌توان به هیچ اقدام نادرستی از سوی این افراد نسبت داد؛ بلکه این وضعیت صرفاً ناشی از تصادف محل تولد آنهاست.»

این رأی یک پیروزی برای ائتلافی از سازمان‌های خدمات‌رسان به مهاجران و اتحادیه‌های کارگری محسوب می‌شود که در ماه مارس علیه سیاست‌های اداره مهاجرت آمریکا اقامه دعوی کرده بودند. این اداره زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی است.

اسکای پریمن، رئیس گروه حقوقی لیبرال «دموکراسی فوروارد» که وکالت شاکیان را بر عهده دارد، گفت: «این حکم یک اصل اساسی را بار دیگر تأیید می‌کند: دولت فدرال نمی‌تواند مسیرهای قانونی مهاجرت را مسدود کند یا افراد را بر اساس محل تولدشان مورد تبعیض قرار دهد.»

وزارت امنیت داخلی آمریکا به درخواست خبرگزاری‌ها برای اظهار نظر پاسخ نداد.

اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا این سیاست‌ها را در چارچوب تشدید اقدامات سختگیرانه مهاجرتی دولت ترامپ به اجرا گذاشته بود؛ اقداماتی که پس از تیراندازی ماه نوامبر به دو عضو گارد ملی مستقر در واشینگتن آغاز شد.

دادستان‌ها می‌گویند عامل این تیراندازی یک مهاجر افغان بوده است. متهم که رحمان‌الله لکانوال نام دارد، اتهامات واردشده را نپذیرفته و خود را بی‌گناه دانسته است.

پس از این حادثه، ترامپ در شبکه‌های اجتماعی متعهد شد که «مهاجرت از تمامی کشورهای جهان سوم را به‌طور دائمی متوقف خواهد کرد تا سیستم آمریکا فرصت بازیابی کامل پیدا کند.» او همچنین فهرست کشورهایی را که تحت ممنوعیت کامل یا جزئی سفر قرار دارند گسترش داد و شمار آنها را به ۳۹ کشور رساند.

کشورهایی که مشمول ممنوعیت کامل سفر شدند، علاوه بر ایران، شامل کشورهایی مانند افغانستان، هائیتی، سومالی، ونزوئلا و سوریه بودند. دولت آمریکا این محدودیت‌ها را با استناد به ملاحظات امنیتی و ضرورت بررسی دقیق سوابق افراد توجیه کرده بود.

سیاست‌های جدید اداره مهاجرت آمریکا موجب تعلیق بررسی درخواست‌های مزایای مهاجرتی متقاضیان این ۳۹ کشور شد؛ اقدامی که به گفته قاضی مک‌کانل «زندگی بی‌شمار افراد را صرفاً به دلیل کشور محل تولدشان در حالت تعلیق قرار داده است.»