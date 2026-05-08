ارتش آمریکا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت تایید کرد که با حمله به دو نفتکش ایرانی، مانع از عبور آنها از محاصره دریایی اعمال شده بر بنادر و کشتیرانی ایران شده است.

بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، نیروهای نظامی آمریکا در روز جمعه کشتی‌های «ام‌تی سی استار» و «ام‌تی سودا» را پیش از ورود هر دوی آنها به بندری در دریای عمان از کار انداختند.

سنتکام گفته این نفتکش‌ها بدون بار و با پرچم ایران بودند و یک فروند جنگنده سوپر هورنت اف-۱۸ نیروی دریایی آمریکا با برخاستن از ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس بوش» با شلیک مهمات دقیق به دودکش‌های هر دو نفتکش، آنها را از کار انداخت و مانع ورودشان به ایران شد.

سنتکام یادآور شده که نیروهای آمریکایی روز ۱۶ اردیبهشت هم با شلیک به نفتکش «ام‌تی حسنا» با پرچم ایران مانع از ورود آن به ایران شدند.

بر اساس بیانیه ارتش آمریکا هر سه این کشتی‌ها دیگر به سمت ایران در حال حرکت نیستند.

در همین باره دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت: «نیروهای آمریکایی در خاورمیانه همچنان به اجرای کامل محاصره کشتی‌هایی که به ایران وارد یا از آن خارج می‌شوند، متعهد هستند.»

سنتکام فیلمی هم از این عملیات منتشر کرده است.

ساعتی پیشتر شبکه فاکس نیوز گزارش داد که ارتش آمریکا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت حملات هوایی بیشتری علیه کشتی‌های مرتبط با ایران انجام داده و چند نفتکش خالی را که سعی در شکستن محاصره ایران داشتند، هدف قرار داده است.

این شبکه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفت: «کشتی‌های هدف قرار گرفته نفتکش‌های بسیار بزرگ (VLCC) خالی بودند که تلاش می‌کردند با عبور از محاصره به ایران بازگردند.»

در همین حال خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران بعدازظهر جمعه بدون بیان جزئیات بیشتر از جریان داشتن «درگیری‌های پراکنده» میان نیروهای مسلح ایران و شناورهای آمریکایی در محدوده تنگه هرمز خبر داد.

ممانعت از جابجایی میلیاردها دلار نفت ایران

فرماندهی مرکزی ایالات متحده همچنین به شکل جداگانه اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی تا روز جمعه ۱۸ اردیبهشت مانع از ورود یا خروج بیش از ۷۰ نفتکش از بنادر ایران شده است.

سنتکام در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که این کشتی‌های تجاری ظرفیت حمل بیش از ۱۶۶ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش تخمینی بیش از ۱۳ میلیارد دلار را دارند.

این موضوع ساعاتی پس از آن اعلام شد که ارتش آمریکا گفت نیروهایش در نخستین ساعات بامداد جمعه حملات «تحریک‌نشدهٔ» ایران علیه ناوشکن‌های آمریکایی در تنگه هرمز را رهگیری کرده و در پاسخ، «تأسیسات نظامی ایران» را هدف قرار دادند.

ایالات متحده در واکنش به اقدام ایران در بستن تنگه هرمز، از ۲۴ فروردین یک محاصره دریایی بر بنادر و کشتیرانی ایران اعمال کرده و بر مبنای آن، ورود و خروج هر کشتی از مبدأ یا به مقصد بنادر ایران را ممنوع کرده است.

تنگه هرمز، گذرگاهی به عرض تنها ۳۴ کیلومتر میان ایران و عمان، مسیر اتصال خلیج فارس به اقیانوس هند است و راه اصلی عبور حدود یک‌پنجم نفت جهان و کالاهای حیاتی دیگر از جمله کودهای شیمیایی به‌شمار می‌رود.