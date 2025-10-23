دفتر نخستوزیر اسرائیل رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد دو لایحه در مورد الحاق کرانه باختری به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را «تحریک سیاسی عمدی» مخالفان در جریان سفر جی دی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، به اسرائیل خواند.
دفتر بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه اول آبان در بیانیهای اعلام کرد: «رأی کنست در مورد الحاق، یک تحریک سیاسی عمدی توسط مخالفان برای ایجاد اختلاف در جریان سفر جی دی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، به اسرائیل بود».
ونس پیشتر در روز پنجشنبه گفته بود که این اقدام را «توهینآمیز» میداند و آن را «شیرینکاری سیاسی احمقانه» توصیف کرد.
دفتر نتانیاهو میگوید که اپوزیسیون دولت در کنست از این دو لایحه حمایت میکنند و افزود: «حزب لیکود و احزاب مذهبی (اعضای اصلی ائتلاف) به این لوایح رأی ندادند، به جز یک عضو ناراضی لیکود که اخیراً از ریاست کمیته کنست اخراج شد».
به گفتهٔ آن، «بعید است که بدون حمایت لیکود این لوایح به جایی برسند».
پارلمان اسرائیل، کنست، در نخستین مرحله به پیشبرد دو لایحه رأی داد که هدف از آنها اعمال حاکمیت اسرائیل بر بخشهایی از سرزمینهای اشغالی کرانه باختری است.
یکی از این طرحها خواستار تسری قوانین اسرائیل به کل کرانه باختری است و طرح دیگر بهطور مشخص بر شهرک بزرگ «معاله آدومیم» در شرق اورشلیم تمرکز دارد. رأیگیریها بهصورت مقدماتی انجام شد و برای تبدیل به قانون نیازمند چند مرحله بررسی دیگر در کنست است.
در رأیگیری مربوط به طرح کلی الحاق، ۲۵ نماینده موافق و ۲۴ نفر مخالف بودند؛ اما طرح مربوط به معاله آدومیم با اکثریت ۳۱ رأی در برابر ۹ رأی تصویب شد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم رئیسجمهور ترامپ بهروشنی گفته که در حال حاضر نمیتوانیم از چنین اقدامی حمایت کنیم. این حرکت برای توافق صلح تهدیدآمیز است».
آقای ترامپ در مصاحبه با هفتهنامهٔ «تایم» که متن آن روز پنجشنبه منتشر شد، در واکنش به اقدام کنست گفت که «این اتفاق نخواهد افتاد چون من به کشورهای عربی قول دادهام. و شما الان نمیتوانید این کار را انجام دهید. ما حمایت زیادی از اعراب داشتهایم».
او افزود: «اگر این اتفاق بیفتد، اسرائیل تمام حمایت ایالات متحده را از دست خواهد داد».