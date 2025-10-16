حوثی‌های یمن که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، روز پنج‌شنبه ۲۴ مهر اعلام کردند محمد عبدالكریم الغماری، رئیس ستاد ارتش و از ارشدترین فرماندهان نظامی این گروه، «در حین انجام وظیفه» کشته شده است.

حوثی‌ها بدون اشاره مستقیم به اسرائیل، اعلام کردند درگیری با این کشور پایان نیافته و اسرائیل «به‌زودی مجازات بازدارنده‌ای برای جنایاتش دریافت خواهد کرد».

اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز تأیید کرده که الغماری در حمله‌ای هدفمند کشته شده است و افزود: «در برابر هر تهدید دیگری در آینده نیز به همین شکل پاسخ خواهیم داد».

الغماری عضو «دفتر جهاد» حوثی‌ها به رهبری عبدالمالک الحوثی بود که مسئول نظارت بر عملیات نظامی است.

اسرائیل مرداد امسال در حملات هوایی به صنعا، پایتخت یمن، مقام‌های ارشد حوثی از جمله رئیس ستاد و وزیر دفاع این گروه را هدف قرار داده بود.

حوثی‌ها پیشتر کشتی‌هایی را در دریای سرخ هدف قرار داده بودند؛ اقدامی که آن را نشانه «همبستگی با فلسطینیان در غزه» توصیف کرده‌اند.

آن‌ها همچنین موشک‌ها و پهپادهایی به‌سوی اسرائیل شلیک کرده‌اند که بیشترشان رهگیری شده‌اند.

عبدالمالک الحوثی، رهبر حوثی‌ها، هفته گذشته گفت که این گروه بر پایبندی اسرائیل به توافق آتش‌بس غزه نظارت خواهد کرد و در صورت عدم پایبندی این کشور، حمایت از غزه را از سر خواهد گرفت.