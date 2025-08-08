قوۀ قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد پس از «آواربرداری و ساخت اقامتگاه جدید» در زندان اوین، روند بازگشت گروه اول از زندانیان سیاسی به آن آغاز شده است.
برخی فعالان مدنی و سیاسی ازجمله نرگس محمدی خبر دادند که انتقال زندانیان با ضربوشتم همراه بوده و زندان نیز بازسازی نشده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز جمعه ۱۷ مرداد نوشت «اقامتگاه جدید» برای زندانیان در اوین «مهیای اسکان» آنها شده است.
این در حالی است که کانال تلگرامی مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، با اشاره به «عدم بازسازی زندان اوین»، بازگرداندن این زندانیان را «اقدامی لجوجانه و غیرعاقلانه از سوی مسئولان برای نمایش بازگشت وضعیت به روال پیشین» دانسته است.
حسین رزاق، زندانی سیاسی پیشین، نیز در شبکه ایکس نوشت انتقال شماری از زندانیان سیاسی با ضرب و شتم همراه بوده و «با تن مجروح منتقل شدهاند».
بهگفتۀ این فعال سیاسی، ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، محمدباقر بختیار، مطلب احمدیان، مهدی محمودیان و خشایار سفیدی ازجمله زندانیانی بودهاند که از زدن دستبند و پابند امتناع کرده بودند و «توسط نیروهای امنیتی بهشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با تن مجروح منتقل شدهاند».
حسین رزاق همچنین از جدا کردن توأم «با ضرب و شتم» شماری دیگر از زندانیان سیاسی و «زندانیان محکوم به اعدام» و انتقال آنان به زندان قزلحصار خبر داد.
نرگس محمدی، فعال مدنی و برنده صلح نوبل، با انتشار یک پیام صوتی، موضوع ضربوشتم زندانیان هنگام انتقال را تأیید کرد و گفت: «اعمال خشونت بیحدومرز علیه زندانیان سیاسی و عقیدتی به یک رویه تبدیل شده است».
خانم محمدی همچنین با تأکید بر اینکه زندانیان سیاسی تنها نیستند، افزود «اگر خشونتهای جمهوری اسلامی علیه زندانیان سیاسی ادامه پیدا کند، ما ناچار به واکنش خواهیم شد و شاید یکی از واکنشها این باشد که در مقابل درِ زندان بنشینیم و از حکومت بپرسیم که چرا زندانیان را در معرض خشونتهای جدی قرار میدهد.»
براساس اعلام کانال مهدی محمودیان، صبح امروز «بیش از ۶۰۰ زندانی سیاسی و امنیتی که پس از بمباران زندان اوین در تیرماه و یا در هفتههای اخیر بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بودند، به بندهای ۷ و ۸ زندان اوین بازگردانده شدند».
جنگندههای اسرائیل دوم تیرماه، یازدهمین روز از جنگ ۱۲روزه، بخشهایی از زندان اوین را نیز هدف قرار دادند.
اسرائیل حمله به زندان اوین را بهعنوان بخشی از حملات به «نمادهای سرکوب» در جمهوری اسلامی توصیف کرد، اما سازمان عفو بینالملل در گزارشی که ۳۰ تیرماه منتشر شد، نوشت که تحقیقات گستردهاش نشان میدهد چندین حملۀ ارتش اسرائیل به زندان اوین باعث کشته و زخمی شدن دهها غیرنظامی شد و خسارات و ویرانی گستردهای در دستکم شش نقطه از مجموعه زندان اوین بر جا گذاشت.
سازمان زندانهای ایران یک روز پس از حملهٔ اسرائیل به زندان اوین اعلام کرد که زندانیان اوین به سایر زندانهای استان تهران منتقل شدهاند، اما تا چندین روز گزارشهای متعددی از «وضعیت بسیار وخیم» زندانیان منتقلشده به زندان زنان در قرچک و زندان بزرگ تهران منتشر شد و همزمان از سرنوشت شماری از این زندانیان تا چندین روز هیچ اطلاعی در دست نبود.
خبرگزاری قوه قضاییه گفته است که تکمیل آواربرداری از ویرانیهای اوین و آماده کردن مجموعهٔ جدید برای بازگرداندن زندانیان به آن، نتیجهٔ «اقدامات شبانهروزی و جهادی سازمان زندانها و تلاشهای مرکز حفاظت و اطلاعات قوهٔ قضائیه و نظارت ستاد حقوق بشر» بوده که در «کمتر از یک ماه و نیم» این کار را سامان دادند.
همزمان، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در گزارشی در روز جمعه با نمایش بخش ورودی و خیابان داخلی در فضای آزاد زندان اوین اعلام کرد که نخستین گروه از زندانیان در مجموعهٔ جدید اسکان یافتند.
براساس اعلام کانال مهدی محمودیان، صدها زندانی سیاسی و امنیتی از ساعت چهار بامداد جمعه و بدون اطلاع قبلی به خانوادههایشان از زندان تهران بزرگ به زندان اوین برگردانده شدند.
براساس این خبر، کسانی هم که در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند، در میان زندانیان منتقلشده بودهاند.