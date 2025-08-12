لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ تهران ۱۷:۴۱
فراتر از خبر

بررسی کتاب جدید «شاهنشاه؛ انقلاب ایران» در گفت‌وگو با آرش عزیزی

بررسی کتاب جدید «شاهنشاه؛ انقلاب ایران» در گفت‌وگو با آرش عزیزی
Embed
بررسی کتاب جدید «شاهنشاه؛ انقلاب ایران» در گفت‌وگو با آرش عزیزی

No media source currently available

0:00 0:08:39 0:00
لینک مستقیم

از خاورمیانه تا جنگ در اوکراین، جهان همچنان در حال تجربهٔ پیامدهای سقوط شاه ایران است و این ماجرا هنوز به پایان نرسیده است. اخیراً کتاب تازه‌ای دربارهٔ دوران زمامداری محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، به قلم اسکات اندرسون با عنوان اصلی «شاهنشاه» منتشر شده است. عنوان فرعی کتاب این است: «سقوط شاه، انقلاب ۱۹۷۹ ایران و ناکامی در شکل‌گیری خاورمیانه مدرن». دربارهٔ این کتاب که روز هفتم اوت در دسترس همگان قرار گرفته است، با آرش عزیزی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر تاریخ ساکن آمریکا، که خود مقاله‌ای در معرفی انتقادی این کتاب منتشر کرده است، گفت‌وگو کرده‌ایم.

برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG