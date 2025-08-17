آمادگی اسرائیل برای انتقال غیرنظامیان به جنوب غزه همزمان با تشدید اعتراضات داخلی

اسرائیل در آستانه گسترش عملیات نظامی تازه در نوار غزه اعلام کرده که آماده انتقال غیرنظامیان از مناطق درگیری به جنوب این باریکه است. در همین حال، اعتراضات داخلی به ادامۀ جنگ افزایش یافته و خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی نیز خواستار «اعتصاب سراسری» در روز یکشنبه شدند.

هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی (کوگات) روز شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از روز یکشنبه، ارسال چادر و تجهیزات پناهگاهی به غزه از سر گرفته می‌شود تا ساکنان مناطق نبرد پیش از شروع عملیات به جنوب منتقل شوند.

این تجهیزات پس از بازرسی امنیتی از گذرگاه کرم شالوم و با همکاری سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی وارد غزه خواهد شد.

طرح جدید اسرائیل با هدف تصرف شهر غزه و اردوگاه‌های مرکزی پناهندگان طراحی شده است؛ اقدامی که مقامات اسرائیلی آن را برای تضعیف حماس «ضروری» می‌دانند.

ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، هشدار داده که این عملیات می‌تواند برای سربازان و گروگان‌های اسرائیلی بسیار پرخطر باشد، اما تأکید کرده که ارتش در حال آماده‌سازی برای اجرای آن است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پیش‌تر گفته بود پیش از آغاز حمله، غیرنظامیان به مناطقی که او آن‌ها را «مناطق امن» خوانده، منتقل خواهند شد.

با این حال، این تصمیم نگرانی‌های بین‌المللی برانگیخته است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) روز شنبه اعلام کرد که انتقال اجباری ساکنان تنها بر شدت رنج آنان خواهد افزود.

این نهاد هشدار داده که هزاران خانواده که هم‌اکنون در شرایط وخیم انسانی به سر می‌برند، ممکن است به آستانه فروپاشی برسند. با وجود این، اوچا از تصمیم اسرائیل برای اجازه ورود دوباره چادر و تجهیزات پناهگاهی استقبال کرده و گفته است سازمان ملل و شرکایش «از این فرصت استفاده خواهند کرد».

در همین حال، گزارش‌ها از غزه نشان می‌دهد که حملات اسرائیل همچنان ادامه دارد. دفاع مدنی غزه اعلام کرد که در بمباران‌ها و حملات توپخانه‌ای روز شنبه دست‌کم ۴۰ نفر کشته شده‌اند. به گفته محمود بَسال، سخنگوی این نهاد، شرایط در محله زیتون در شرق شهر غزه «به سرعت در حال وخامت» است و بسیاری از حدود ۵۰ هزار نفر از ساکنان این منطقه بدون دسترسی به غذا و آب گرفتار شده‌اند.

خبرگزاری فرانسه نوشته است که به دلیل محدودیت دسترسی به مناطق مختلف غزه، امکان تأیید مستقل آمار تلفات وجود ندارد.

ساکنان محله‌های زیتون و شجاعیه نیز از انفجارهای پی‌درپی ناشی از آتش تانک‌ها و حملات هوایی خبر داده‌اند. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که در زیتون عملیاتی برای یافتن مواد منفجره، تخریب تونل‌ها و کشتن نیروهای حماس آغاز کرده است. در همین حال، گروه جهاد اسلامی فلسطین، متحد حماس، اقدام اسرائیل را «بخشی از حمل» اسرائیل «برای اشغال شهر غزه» توصیف کرده است.





این تحولات در حالی است که در داخل اسرائیل نیز مخالفت با ادامه جنگ شدت گرفته است. شنبه شب هزاران نفر در تل‌آویو، اورشلیم/بیت‌المقدس، حیفا و بئرشبع در اعتراض به سیاست دولت بنیامین نتانیاهو به خیابان‌ها آمدند.

خانواده‌های نگران گروگان‌ها و انجمن آنان نیز روز یک‌شنبه با فراخوان برگزاری اعتصاب در بیش از ۴۰۰ نقطه کشور، خواستار پایان جنگ و آزادی گروگان‌های باقی‌مانده شدند.

برخی دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و شرکت‌ها نیز اعلام کردند از اعتصاب کارکنان خود حمایت می‌کنند. معترضان می‌گویند تصمیم دولت برای تشدید عملیات در غزه مانعی جدی بر سر دستیابی به توافقی برای آزادی گروگان‌ها است.

جنگ کنونی از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ گروه افراطی حماس به جنوب اسرائیل آغاز شد که به کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ نفر و گروگان‌گیری ۲۵۱ نفر انجامید؛ گروهی که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند.

به گفته مقامات اسرائیلی، ۲۰ نفر از حدود ۵۰ گروگان باقی‌مانده در غزه هنوز زنده هستند. حملات اسرائیل به غزه در ۲۲ ماه گذشته، بنا بر آمار وزارت بهداشت غزه که زیر نظر حماس فعالیت می‌کند، تاکنون بیش از ۶۱ هزار کشته بر جای گذاشته، بیشتر جمعیت ۲.۲ میلیونی نوار غزه را آواره کرده و بحران گسترده گرسنگی در این منطقه به بار آورده است.

در عین حال تلاش‌های مصر و قطر برای احیای مذاکرات آتش‌بس ۶۰ روزه و آزادی گروگان‌ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.

حمله اسرائیل به یک نیروگاه برق در صنعا

ارتش اسرائیل اعلام کرد روز یک‌شنبه ۲۶ مرداد یک «سایت زیرساخت انرژی» متعلق به حوثی‌ها را در نزدیکی صنعا، پایتخت یمن، هدف قرار داده است.

تلویزیون المسیره، وابسته به حوثی‌ها، گزارش داد این حمله نیروگاه «حزیز» در جنوب صنعا را هدف گرفت. هنوز گزارشی از تلفات منتشر نشده است.

براساس گزارش تلویزیون حوثی‌ها از این حمله، یک نیروگاه برق در جنوب پایتخت یمن، صنعا، هدف «تهاجم» قرار گرفت و برخی از ژنراتورهای آن از کار افتادند.

به‌گفته این شبکه تلویزیونی، تیم‌های امدادی مشغول خاموش کردن آتشی هستند که بر اثر این حمله رخ داده است.

اسرائیل در هفته‌های گذشته یمن را بارها هدف بمباران قرار داده و می‌گوید این اقدام در پاسخ به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران علیه اسرائیل انجام می‌شود.

گروه حوثی موشک‌هایی را به سمت اسرائیل شلیک کرده که بیشتر آن‌ها رهگیری شده‌اند. حوثی‌ها این اقدام را حمایت از فلسطینی‌ها در جریان جنگ غزه توصیف می‌کنند.

ایالات متحده و بریتانیا نیز پیش‌تر حملاتی را علیه حوثی‌ها در یمن انجام داده بودند.

در ماه مه، آمریکا اعلام کرد به توافقی غافلگیرکننده با حوثی‌ها دست یافته است که بر اساس آن واشینگتن بمباران علیه آن‌ها را متوقف می‌کند و در مقابل، حملات حوثی‌ها به کشتی‌رانی پایان می‌یابد. با این حال، حوثی‌ها گفتند این توافق شامل معاف کردن اسرائیل نمی‌شود.