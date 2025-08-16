آمریکا صدور ویزای توریستی برای ساکنان غزه را متوقف کرد

وزارت خارجه ایالات متحده میگوید صدور تمامی ویزاهای توریستی و بازدید برای افراد اهل غزه را متوقف کرده و در حال انجام یک «بازبینی کامل و جامع» است.
این وزارتخانه روز شنبه ۲۵ مرداد اعلام کرد که تعداد کمی ویزای موقت بشردوستانه-پزشکی در روزهای اخیر صادر شده است اما رقم دقیقی ارائه نکرد.
خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس تحلیل آمار ماهانه منتشر شده در وبسایت وزارت خارجه آمریکا، ایالات متحده تاکنون بیش از ۳۸۰۰ ویزای بازدید B1/B2 که به خارجیها اجازه میدهد برای درمان پزشکی وارد آمریکا شوند، برای دارندگان گذرنامه تشکیلات خودگردان فلسطین صادر کرده است. این رقم شامل ۶۴۰ ویزا فقط در ماه مه است.
تصمیم وزارت خارجه آمریکا برای توقف صدور ویزای بازدید برای ساکنان غزه پس از آن صورت گرفت که لورا لومر، فعال راست افراطی و از متحدان دونالد ترامپ، روز جمعه در شبکههای اجتماعی مدعی شد «پناهجویان» فلسطینی در ماه جاری وارد آمریکا شدهاند.
این ادعا خشم برخی جمهوریخواهان را برانگیخت؛ از جمله چیپ روی، نماینده تگزاس، گفت در اینباره پیگیری خواهد کرد و رندی فاین، نماینده فلوریدا، آن را «خطر امنیت ملی» توصیف کرد.
غزه از زمان آغاز جنگ در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ زمانی که گروه افراطی حماس و متحدانش به اسرائیل حمله کردند و ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۱ نفر را گروگان گرفتند، بر اثر حملات مداوم اسرائیل ویران شده است.
به گفته مقامات بهداشتی وابسته به حماس، عملیات نظامی اسرائیل در غزه تاکنون بیش از ۶۱ هزار کشته بر جای گذاشته است،
ایالات متحده تاکنون نشانهای مبنی بر پذیرش فلسطینیهای آوارهشده از جنگ نشان نداده است. با این حال، منابعی به رویترز گفتند سودان جنوبی و اسرائیل در حال بررسی طرحی برای اسکان فلسطینیها هستند.
در همین حال سازمان دفاع مدنی غزه اعلام کرد حملات اسرائیل روز شنبه دستکم ۲۲ نفر را به قتل رسانده است و هشدار داد که تشدید حملات در یکی از محلههای شهر غزه، جان بازماندگان آن را با خطر مرگ حتمی روبهرو کرده است.
کابینهٔ امنیتی اسرائیل روز ۱۷ مرداد طرح «تسلط بر شهر غزه» را تصویب کرد که با واکنشهای شدید بینالمللی مواجه شد. با این حال پنج روز بعد ارتش اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد ارتش و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد.