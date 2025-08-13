ارتش اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه خبر داد

ارتش اسرائیل از تصویب «طرح اصلی» برای تسلط بر شهر غزه از سوی رئیس ستاد ارتش و مقامات ارشد امنیت داخلی این کشور خبر داد.

در این میان، هم‌زمان با انتشار گزارشی در مورد بررسی‌های اسرائیل برای انتقال بخشی از ساکنان باریکهٔ غزه به کشور سودان جنوبی، معاون وزیر خارجهٔ اسرائیل وارد این کشور آفریقایی شد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش، چهارشنبه ۲۲ مرداد در نشستی در مقر ستاد کل ارتش، با شرکت مقامات شباک، سازمان امنیت داخلی، «طرح اصلی» برای کنترل شهر غزه را تصویب کرد.

دولت اسرائیل روز یک‌شنبهٔ این هفته طرحی را نهایی کرد که ابتدا هفتهٔ گذشته در کابینهٔ محدود سیاسی‌ـ‌امنیتی این کشور برای به‌دست گرفتن کنترل کامل شهر غزه تصویب شده بود.

ییسرائل کاتس، وزیر دفاع، گفته بود که حماس موجب ناکامی مذاکرات اخیر در دوحه شده و از آزادی گروگان‌های اسرائیلی خودداری می‌کند و از این‌رو، انجام یک عملیات نظامی قاطع علیه این گروه در شهر غزه ضروری است.

گروه افراطی حماس را علاوه بر اسرائیل، آمریکا و اتحادیه اورپا نیز یک سازمان تروریستی می‌دانند.

گزارش رسانه‌های اسرائیل حاکی از اختلاف‌نظر میان رئیس ستاد ارتش با دولت بر سر این طرح و دربارهٔ ادامهٔ جنگ در غزه بود. گفته‌های متعدد ایال زمیر در روزهای گذشته نیز وجود چنین اختلافاتی را نشان داد.

به‌نوشتهٔ یدیعوت آحرونوت، ایال زمیر با اشاره به مخاطراتی که تسلط بر شهر غزه می‌تواند برای جان بقیهٔ گروگان‌های زندهٔ اسرائیلی ایجاد کند و با اعلام خستگی نیروهای ذخیره که ۲۲ ماه در جنگ بوده‌اند، محاصره را به‌عنوان راهکار جایگزین به هیئت دولت ارائه کرد که کابینه آن را رد کرد و کافی ندانست.

نخست‌وزیر و وزیر دفاع اسرائیل گفتند که ارتش دستورات کادر سیاسی را اجرا خواهد کرد.

ایتامار بن‌گویر، یک وزیر راست‌گرای متحد دولت بنیامین نتانیاهو، به‌صراحت از وزیر دفاع خواسته بود که اگر رئیس ستاد در برابر طرح تسلط بر غزه خودداری کند، اخراج شود.

بیانیهٔ ارتش اسرائیل در روز چهارشنبه، ۲۲ مرداد، حاکی است که ارتش طرح اساسی تسلط بر غزه را «مطابق با رهنمودهای کادر سیاسی» تصویب کرده است.

این بیانیه افزود ایال زمیر بر اهمیت ارتقای آمادگی نیروها و آماده بودن کشور برای فراخواندن شمار بیشتری از نیروهای ذخیرهٔ ارتش تأکید کرده است.

به نوشتهٔ سایت والانیوز، وظیفهٔ اصلی در برنامه‌ریزی عملیات تسلط بر شهر غزه به فرماندهی شاخهٔ جنوب ارتش واگذار شده که پیش‌تر راهکارهای جابه‌جایی جمعیت از شهر غزه به‌سوی جنوب باریکه تا منطقهٔ المواصی و راهبردهای تأمین امنیت منطقه را بررسی کرده است.

والانیوز ادعا کرد که حماس برای عملیات گستردهٔ ارتش اسرائیل و کمین گرفتن آماده شده و ممکن است حملات راکتی به شهرهای اسرائیل را نیز از سر بگیرد.

جنگ ارتش اسرائیل و حماس که اکنون وارد بیست‌وسومین ماه خود شده، تا کنون منجر به مرگ بیش از ۶۱ هزار فلسطینی و آوارگی بخش بزرگی از جمعیت ۲.۳ میلیون نفری این باریکه شده است.

ارتش اسرائیل به موعد آغاز عملیات با هدف تسلط بر شهر غزه اشاره نکرده اما گزارش رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این امر مستلزم پاسخ مثبت هزاران نیروی ذخیرهٔ ارتش برای بازگشت به جبهه‌هاست.

به نوشتهٔ جروزالم پست، طرح تصویب‌شدهٔ ستاد ارتش روز ۲۳ مرداد به وزیر دفاع ارائه خواهد شد و بلافاصله شمار بیشتری از نیروهای ذخیرهٔ ارتش فراخوانده می‌شوند.

ارتش اسرائیل حدود ۴۵۰ هزار نیروی ذخیره دارد که تقریباً تمامی آن‌ها پس از حملهٔ گروه افراطی حماس به اسرائیل در ۱۵ مهر ۱۴۰۲ به خدمت فراخوانده شدند و برخی از آن‌ها تا یک سال و نیم یا بیشتر در جبهه‌ها بوده‌اند.

نیروهای ذخیره در روزهای گذشته با حضور در رسانه‌های اسرائیل در مورد بازگشت به غزه مواضع متفاوتی در پیش گرفته‌اند؛ در حالی که برخی از آن‌ها از خستگی مفرط خود و همرزمانشان سخن می‌گویند و از عدم پیوستن مردان مذهبی به ارتش و نیروهای ذخیره گلایه دارند، گروه‌های دیگری از سربازان و افسران ذخیره تأکید دارند که برای دفاع از کشور خود هر فرمان ارتش و کادر سیاسی را عملی خواهند کرد.

تصاویر ماهواره‌ای دو روز گذشته در جنوب اسرائیل در نزدیکی مرز غزه حاکی از افزایش شمار نیروها و تجهیزات نظامی در این منطقه است.

بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در مصاحبه با شبکهٔ آی۲۴ گفت طرح تسلط بر غزه «برای پایان دادن سریع به جنگ» است.

جامعهٔ جهانی از احتمال بیرون راندن ۸۰۰ هزار نفر از ساکنان شهر غزه و اثرات عملیات جدید ارتش بر تشدید گرسنگی در این باریکه ابراز نگرانی کرده است.

مذاکرات با سودان جنوبی برای انتقال فلسطینیان غزه

آسوشیتدپرس سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، با استناد به شش منبع آگاه از مذاکرات اسرائیل با کشور سودان جنوبی برای بررسی احتمال انتقال شماری از فلسطینیان باریکهٔ غزه به این کشور خبر داد.

جو سلاویک، پایه‌گذار یک نهاد لابی آمریکایی که با سودان جنوبی همکاری دارد، به این خبرگزاری گفت مقامات این کشور او را در جریان این مباحثات قرار داده‌اند. او افزود اسرائیل هزینهٔ برپایی اردوگاه موقت در سودان جنوبی را خواهد پرداخت و یک هیئت اسرائیلی برای بررسی چنین امکانی به سودان جنوبی خواهد رسید.

ادموند یاکانی، رئیس یک گروه جامعهٔ مدنی سودان جنوبی، نیز به آسوشیتدپرس گفت حول موضوع انتقال فلسطینیان از غزه به سودان جنوبی با مقامات کشورش صحبت کرده است.

چهار منبع مطلع دیگر گفتند مذاکرات برای اسکان فلسطینیان در سودان جنوبی در جریان است اما حاضر به ارائهٔ جزئیات نشدند.

به نوشتهٔ این خبرگزاری، اسرائیل تلاش مشابهی را در برابر سایر کشورهای آفریقایی به پیش می‌برد.

بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه به شبکهٔ آی۲۴ گفت طبق قوانین جنگی «کار درست این است که به مردم (غزه) اجازهٔ خروج بدهیم تا بعد با تمامی قوا علیه دشمن باقی‌مانده در آن‌جا وارد عمل شویم». او به سودان جنوبی اشاره نکرد.

سودان جنوبی یک کشور جنگ‌زده در شرق آفریقا با اسرائیل مناسبات کامل در سطح سفیر دارد. به نوشتهٔ آسوشیتدپرس، توافق احتمالی این کشور با اسرائیل می‌تواند به ایجاد روابط نزدیک‌تر میان آن با اسرائیل که «قدرت نظامی تقریباً بی‌رقیب در خاورمیانه است»، کمک کند.

این گزارش افزود چنین توافقی یک اقدام بالقوه برای رئیس‌جمهور آمریکا نیز هست که شش ماه پیش اندیشهٔ اسکان مردم غزه در مناطق امن را به دلیل «ویرانی وحشتناک» این باریکه و دهه‌ها تنش و خشونت مرگبار در آن مطرح کرد، هرچند که دونالد ترامپ در ماه‌های بعد این ایده را تکرار نکرد.

وزارت خارجهٔ اسرائیل به درخواست آسوشیتدپرس که خواهان اعلام موضع این کشور در مورد اظهارات «منابع آگاه» از مذاکرهٔ اسرائیل با سودان جنوبی بر سر انتقال فلسطینیان هستند، پاسخ نداده است.

اما یدیعوت آحرونوت چهارشنبه خبر داد که شارون هَسکِل، معاون وزیر خارجهٔ اسرائیل، وارد سودان جنوبی شده و مذاکرات با مقامات دولت را آغاز کرده و از جمله با رئیس‌جمهور سودان جنوبی نیز دیدار می‌کند.

فلسطینیان، گروه‌های حقوق بشری و بخش بزرگی از جامعهٔ بین‌المللی، ایدهٔ انتقال فلسطینیان را به‌عنوان طرح «اخراج اجباری» و «نقض قوانین بین‌الملل» محکوم کرده‌اند.

مصر که هم‌مرز با غزه است، با نگرانی از هجوم آوارگان احتمالی به خاک خود، با هرگونه نقل‌وانتقال فلسطینیان از این باریکه مخالفت کرده است.