موشکهای استفادهنشدهٔ ایران در جنگ ۱۲ روزه؛ گفتوگو با فرزین ندیمی
وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل هشدار داده است که در صورت تکرار حمله، ایران با استفاده از موشکهای جدیدی که در جنگ ۱۲ روزه به کار نرفتهاند، پاسخی «متکثر، غافلگیرکننده و خارج از محاسبه» خواهد داد. در این زمینه با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشینگتن، گفتوگو کردهایم و ارزیابی او را درباره مشخصات موشکهای جدید ایران پرسیدیم.
از همین مجموعه
-
-
-
مرداد ۲۷, ۱۴۰۴
آیا دوران «پسا خامنهای» شروع شده است؟
-
مرداد ۲۷, ۱۴۰۴
چرا جمهوری اسلامی زندانی سیاسی را بهرسمیت نمیشناسد؟
-
-
مرداد ۲۶, ۱۴۰۴
چرا حکم اعدام شریفه محمدی بهرغم ایرادات پرونده تأیید شد؟