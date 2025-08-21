وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل هشدار داده است که در صورت تکرار حمله، ایران با استفاده از موشک‌های جدیدی که در جنگ ۱۲ روزه به کار نرفته‌اند، پاسخی «متکثر، غافلگیرکننده و خارج از محاسبه» خواهد داد. در این زمینه با فرزین ندیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشینگتن، گفت‌وگو کرده‌ایم و ارزیابی او را درباره مشخصات موشک‌های جدید ایران پرسیدیم.