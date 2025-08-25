در فاصله تنها یک روز پس از درگذشت امامعلی حبیبی، اولین طلایی ورزش ایران در المپیک، جامعه کشتی بار دیگر داغدار شد. رضا سوخته‌سرایی، قهرمان سنگین‌وزن کشتی ایران و پرچمدار سه دوره بازی‌های آسیایی، در ۷۶ سالگی درگذشت.

رضا سوخته‌سرایی پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری قلبی و کلیوی، شامگاه یکشنبه (۲ شهریور ۱۴۰۴) درگذشت.

سوخته‌سرایی متولد ۱۱ بهمن ۱۳۲۸ در دارکلاته شهرستان رامیان استان گلستان بود و از معدود کشتی‌گیرانی به شمار می‌رفت که در هر دو رشته آزاد و فرنگی مدال گرفت.

او دو نقره جهانی و سه طلای آسیایی را در کارنامه دارد و با پرچمداری کاروان ایران در سه دوره بازی‌های آسیایی، رکوردی منحصربه‌فرد در تاریخ ورزش کشور برجای گذاشت.

او دو مدال نقره جهانی در مکزیکوسیتی ۱۹۷۸ و اسکوپیه ۱۹۸۱، مدال طلای قهرمانی آسیا در هند و سه مدال طلای بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ دهلی، ۱۹۸۶ سئول و ۱۹۹۰ پکن را به گردن آویخت. مدال نقره بازی‌های آسیایی ۱۹۷۴ تهران نیز نقطه شروع مدال‌آوری او در این رویدادها بود.

این پهلوان که در میان هواداران به «آقا سوخته» شهرت داشت، از خدمت سربازی و تیم ارتش پا به دنیای کشتی گذاشت و در دهه شصت خورشیدی به اوج رسید. اما جنگ و محرومیت‌های سیاسی، او را از حضور در المپیک و چندین رقابت جهانی بازداشت.





با وجود این، فداکاری و رفاقتش با علیرضا سلیمانی، از جمله تغییر رشته در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ برای باز کردن میدان به دوست و رقیبش، از او چهره‌ای ماندگار ساخت.

یک روز پیش از فوت رضا سوخته‌سرایی نیز خبر رسید که امامعلی حبیبی، کشتی‌گیر کشنی آزاد و نخستین قهرمان طلایی ایران در تاریخ المپیک و ملقب به «ببر مازندران»، درگذشته است.

او در المپیک ۱۹۵۶ ملبورن با شکست رقبای قدرتمند از شوروی، ترکیه و آمریکا مدال طلای کشتی آزاد را برای ایران به ارمغان آورد.

حبیبی علاوه بر قهرمانی‌های ورزشی، سابقه نمایندگی مجلس شورای ملی و بازیگری در سینما را نیز در کارنامه داشت. او در ۹۲ سالگی درگذشت.