زنان از هورمون تراپی پس از یائسگی نهراسند
آغاز دوران یائسگی برای زنان، با مشکلاتی همچون گر گرفتگی، اختلال خواب، و کاهش تدریجی تراکم توده استخوان همراه است. مدتهاست که شیوههای «هورون درمانی» برای مقابله با برخی عوارض ناشی از یائسگی معرفی شدهاند؛ اما بعضی زنان، بهدلیل نگرانی از عوارض جانبی این شیوههای درمانی، نسبت به استفاده از آنها، مردد هستند. در این میان، متخصصان میگویند در مورد بیشتر زنان، عوارض این درمانها، در مقایسه با منافعشان ناچیز هستند؛ هرچند تایید میکنند که هورمون درمانی، برای «همه زنان» مناسب نیست.
