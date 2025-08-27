جدیدترین پرتاب «استارشیپ» شرکت اسپیسایکس، پس از ۹ بار ناکامی، موفق شد هشت ماهواره آزمایشی را در مدار مستقر کند و سپس طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آید.
اسپیسایکس شامگاه سهشنبه ۴ شهریور تازهترین آزمایش موشک غولپیکر خود را انجام داد و برای نخستین بار یک محموله آزمایشی شامل هشت ماهواره فرضی (پوستههایی با شکل و اندازه و وزن مشابه ماهوارههای واقعی) را به فضا فرستاد.
استارشیپ پس از حدود یک ساعت حرکت در فضا طبق برنامه در اقیانوس هند فرود آمد.
استارشیپ اندکی پس از ساعت ۶:۳۰ عصر بهوقت محلی از پایگاه فضایی اسپیسایکس در جنوب تگزاس به فضا پرتاب شد.
این دهمین آزمایش برای بزرگترین و قدرتمندترین موشک جهان بود؛ موشکی که اسپیسایکس و ناسا امیدوارند برای بازگرداندن فضانوردان به ماه به کار گرفته شود.
ناسا دو فروند استارشیپ برای فرود فضانوردان بر سطح ماه تا اواخر این دهه سفارش داده است و هدف نهایی ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیسایکس، رسیدن به مریخ است. این پرتاب آزمایشی بدون سرنشین انجام شد.
در این آزمایش همچنین بازگشت موفق «بوستر فوق سنگین» (تقویتکننده اصلی استارشیپ) ثبت شد؛ این بخش پس از آزمایش توالی روشنشدن موتور برای فرود، در اقیانوس اطلس فرود آمد.
خود استارشیپ پس از مدارگردی به دور زمین ـ از روز در تگزاس تا شب و دوباره ورود به روز ـ به سمت فرود برنامهریزیشده حرکت کرد. پیش از برخورد با آب، موتورهای آن فعال شدند و با چرخش فضاپیما، آن را بهگونهای قرار دادند که بهصورت عمودی و با دماغه رو به بالا وارد آب شود.
این موفقیت پس از یک سال ناکامی به دست آمد. آزمایشهای پیاپی در ژانویه و مارس چند دقیقه پس از پرتاب با شکست مواجه شد و تکههای آن در اقیانوس سقوط کرد.
تازهترین آزمایش و نهمین آنها شامگاه سهشنبه ۶ خرداد انجام شد که این موشک ۱۲۳ متری از سایت پرتاب در جنوبیترین نقطۀ تگزاس به هوا فرستاده شد، اما حدوداً در میانۀ مسیر از کنترل خارج شد و نتوانست برخی از مهمترین اهداف آزمایشی خود را محقق کند.
پس از آن اسپیسایکس بوستر «فوق سنگین» را با بالکهای بزرگتر و مقاومتر برای پایداری بیشتر بازطراحی کرد. نخستین استارشیپ نیز در سال ۲۰۲۳ تنها چند دقیقه پس از پرتاب آزمایشی اولیه منفجر شد.
نخستین دسته ماهوارههای «استارلینک» اسپیسایکس در سال ۲۰۱۹ توسط موشک فالکون از پایگاه فضایی کیپ کاناورال به فضا پرتاب شد.
در دو پرواز آزمایشی هفتم و هشتم، موشکها لحظاتی پس از پرتاب منفجر شدند و تکههای آنها در بخشهایی از منطقه کارائیب پخش شد و پروازهای تجاری بسیاری را مختل کرد.
ایلان ماسک، که ثروتمندترین فرد جهان و از حامیان اصلی دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده محسوب میشود، پس از ورود پرحاشیهاش به سیاست و تلاش برای کاهش دیوانسالاری دولتی، بار دیگر تمرکز و توجه بیشترش را به پروژههای تجاری خود از جمله اسپیسایکس معطوف کرده است.
او همچنین امیدوار است استارشیپ جایگزین راکت فالکون ۹ شود که اکنون ستون فقرات پرتابهای تجاری اسپیسایکس است و بیشتر ماهوارهها و محمولهها را به مدار نزدیک زمین ارسال میکند.
با وجود ۹ بار شکست قبلی، فرهنگ مهندسی اسپیسایکس که به عنوان «ریسکپذیر» شناخته میشود، مبتنی بر آزمایشهای پروازی مکرر و ارتقاء مستمر پس از شکستها است.
مسیر برنامهریزیشده استارشیپ شامل مداری تقریباً کامل به دور زمین برای تست سپرهای حرارتی جدید و بالکهای اصلاحشده جهت هدایت در هنگام ورود به جو و فرود در اقیانوس هند است.
ناسا برنامه دارد از استارشیپ برای فرود انسان روی ماه در سال ۲۰۲۷ استفاده کند.