لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۴۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

انتقادها از تصمیمات مسئولان ایران دربارهٔ بحران آب در گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر

انتقادها از تصمیمات مسئولان ایران دربارهٔ بحران آب در گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر
Embed
انتقادها از تصمیمات مسئولان ایران دربارهٔ بحران آب در گفت‌وگو با نیک‌آهنگ کوثر

No media source currently available

0:00 0:06:38 0:00
لینک مستقیم

عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفت‌وگو با روزنامۀ هم‌میهن، به تصمیم‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس دربارۀ بحران آب تاخته و آن‌ها را زیر سؤال برده است. دیدگاه نیک‌آهنگ کوثر، زمین‌شناس و کارشناس منابع آب در آمریکا، را در این زمینه جویا شدیم.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG