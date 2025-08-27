عیسی کلانتری، وزیر سابق کشاورزی و رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، در گفت‌وگو با روزنامۀ هم‌میهن، به تصمیم‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس دربارۀ بحران آب تاخته و آن‌ها را زیر سؤال برده است. دیدگاه نیک‌آهنگ کوثر، زمین‌شناس و کارشناس منابع آب در آمریکا، را در این زمینه جویا شدیم.